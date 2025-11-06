ΕΝΔΙΣΥ: «Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ με υπογραφή Μητσοτάκη, τιμωρεί χιλιάδες συνταξιούχους!»

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), μέσω δελτίου Τύπου που εξέδωσε, «καταγγέλλει την ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης αποφάσισε στις 30 Οκτωβρίου 2025 και ανακοίνωσε τον “ξαφνικό θάνατο” σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που πρόκειται να σταματήσουν τη λειτουργία τους σε όλη τη χώρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) καταγγέλλει την ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης αποφάσισε στις 30 Οκτωβρίου 2025 και ανακοίνωσε τον “ξαφνικό θάνατο” σε 204 καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που πρόκειται να σταματήσουν τη λειτουργία τους σε όλη τη χώρα, εφαρμόζοντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης 2023-2027 και αγνοώντας παντελώς τις τοπικές κοινωνικές – οικονομικές ιδιαιτερότητες. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν στην ελληνική επαρχία.

Η απόφαση για κλείσιμο 204 καταστημάτων θα υποβαθμίσει τη δημόσια – ταχυδρομική εξυπηρέτηση, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου τα καταστήματα των ΕΛΤΑ λειτουργούν ως σημαντικά σημεία πρόσβασης για ηλικιωμένους συμπολίτες μας και για συμπολίτες μας με μειωμένη κινητικότητα ή χαμηλή ψηφιακή εξοικείωση . Το πρόβλημα, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην περιφέρεια, όπου το κλείσιμο των καταστημάτων συνεπάγεται ότι αφενός οι ταχυδρόμοι θα έχουν μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, αφετέρου οι πολίτες θα έχουν να διανύσουν πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σημειωτέον σε κωμοπόλεις της ελληνικής επαρχίας όπου υπήρχαν τραπεζικά υποκαταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που εξυπηρετούσαν και αυτά τους άμοιρους απομονωμένους συνταξιούχους έκλεισαν. Ο συνδυασμός κλεισίματος ΕΛΤΑ και τραπεζών δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο μαρασμό στην ελληνική επαρχία.

Το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα είναι ένα “Σχέδιο Αρμαγεδδών” όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που αποσκοπεί στη συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών θα αναγκαστούν να στραφούν σε ιδιωτικές ταχυδρομικές υπηρεσίες με την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση. Κατά την άποψη μας αυτό επιδιώκει η Κυβέρνηση.

Θέλουμε να τονίσουμε, ότι ένας από τους ρόλους των δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες πάνε να εκλείψουν είναι να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας ακόμα και εάν αυτό σημαίνει πως ένα τμήμα των υπηρεσιών τους ενδέχεται να είναι ζημιογόνο όπως πχ το να διατηρείται ένα κατάστημα ΕΛΤΑ σε μια απομακρυσμένη περιοχή.

Δεν γίνεται να διαβάζουμε στον Τύπο για τον παχυλό μισθό του Διευθύνοντα Συμβούλου, το καινούριο ενοίκιο των κεντρικών γραφείων των 180.000 € το μήνα, τις απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε Πάτση, PWC κλπ και από την άλλη να τίθεται θέμα οικονομικής βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ.

Επισημαίνεται ότι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων (πάνω από 250.000) σήμερα, συνεχίζουν να πληρώνονται από τα ΕΛΤΑ και κατά συνέπεια οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ αποτελούν για πολλούς συνταξιούχους, άτομα με κινητικά προβλήματα, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, βασική υποδομή για την πληρωμή συντάξεων, επιδομάτων, αλληλογραφίας, διαφόρων λογαριασμών κλπ.

Κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι όλα στην κυβερνητική θητεία σας κέρδη και ζημίες. Υπάρχει ο παράγοντας άνθρωπος που συχνά ξεχνάτε.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι απλοί πολίτες και οι ηλικιωμένοι ανήμποροι συνταξιούχοι που κρατούν ζωντανή την ελληνική επαρχία να πληρώνουν συνέχεια τα λάθη σας.

Το ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ. και οι συνταξιούχοι απαιτούν την απόσυρση της πρότασης για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Τα ΕΛΤΑ πρέπει να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Ν. Χατζόπουλος Π. Μουρίκη».

Διαβάστε επίσης:

Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο η αποτέφρωσή της – «Είχε αφήσει σημείωμα με τις τελευταίες επιθυμίες της» (Video)

Βορίζια: Ραγδαίες εξελίξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Καταθέτουν οι δύο τραυματίες (Video)

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»