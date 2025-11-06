search
06.11.2025 15:30

Βορίζια: Ραγδαίες εξελίξεις, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Καταθέτουν οι δύο τραυματίες (Video)

06.11.2025 15:30
PAGNI_ANAKRITRIA_VORIZIA

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις για τον «πόλεμο» στα Βορίζια, καθώς αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα. Ο 43χρονος που συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί, τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, εντούτοις προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

Καταθέτουν οι τραυματίες

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι, με αρκετές ώρες καθυστέρηση άρχισε η απολογία των δυο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ασχολήθηκε στα δικαστήρια τόσο με τις καταθέσεις των γυναικών της οικογενείας Φραγκιαδάκη, μητέρας των τεσσάρων αδερφών και συζύγου του ενός, όσο και με την περίπτωση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών. Και οι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής ανταλλαγής πυρών και παραμένουν υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται. Στο ΠΑΓΝΗ βρίσκονται επίσης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ενώ η παρουσία της ανακρίτριας σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

