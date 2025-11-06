Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, που έρχεται στη δημοσιότητα, φαίνεται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα στα Βορίζια.

Ο 43χρονος που συνελήφθη σήμερα, πυροβολεί πάνω από 10 φορές, δίπλα του διακρίνεται η φιγούρα δεύτερου ατόμου, που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

Συμφωνά με την ιατροδικαστική εξέταση η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη σκοτώθηκε από καλάσνικοφ. Πιθανολογείται ότι η μοιραία σφαίρα προέρχεται από το καλάσνικοφ του γαμπρού του Καργάκη.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια. Το δεύτερο άτομο που διακρίνεται δίπλα του πιστεύεται ότι προέρχεται από την οικογένεια Καργάκη.

Ήδη από την Κυριακή το βράδυ οι Αρχές αναζητούσαν σίγουρα ένα άτομο που πυροβολούσε από ψηλά ενώ μάλλον υπήρχε και δεύτερο άτομο. Η αστυνομία φέρεται να έχει στη διάθεσή της στοιχεία για την ύπαρξη ενός ακόμη ατόμου στο σημείο το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αυτό φέρεται να είναι από την οικογένεια του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.

