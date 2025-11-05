search
05.11.2025 19:07

Βορίζια: Αυτές είναι οι βολίδες που προκάλεσαν θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη (Photo/Video)

05.11.2025 19:07
vorizia-sfaires-aytokinito

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα, όπου καταγράφονται οι βολίδες που προκάλεσαν τα θανατηφόρα τραύματα στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, στο μακελειό στα Βορίζια, παρουσίασε το ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο βολίδες προέρχονται από ένα ή δύο πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες, μαζί με πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων και λειόκανων κυνηγετικών όπλων.

Οι εν λόγω βολίδες (διαμετρήματος 7,62Χ39 steel core) ανασύρθηκαν από τη σορό του 39χρονου κατά τη διάρκεια της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Βορίζια: Από ένα ή δύο καλάσνικοφ ο θάνατος του 39χρονου

Όπως αναφέρθηκε στο ΕΡΤnews, η μία βολίδα διαπέρασε το πίσω μέρος της καρότσας του αγροτικού οχήματος, την καμπίνα και το κάθισμα, και «καρφώθηκε» στη σπονδυλική στήλη του 39χρονου, στο ύψος του κόκκυγα.

Η δεύτερη βολίδα, που προέρχεται επίσης από καλάσνικοφ και θεωρείται ως η θανατηφόρα, διαπέρασε την πόρτα του οδηγού και έπληξε τον Φανούρη Καργάκη στα πλευρά. Σε αυτή τη βολίδα έχει χαθεί το μεταλλικό περίβλημα (metal jacket), το οποίο θεωρείται πως έχει παραμείνει μέσα στην πόρτα του οχήματος. 

Σημειώνεται ότι το περίβλημα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο γιατί φέρει τις ιχνοφόρες περιοχές και ο εντοπισμός του θα επιτρέψει στην ταυτοποίηση του όπλου, σε περίπτωση που αυτό βρεθεί.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 39χρονου, ο Φανούρης Καργάκης δέχθηκε ακόμη δύο πλήγματα από πυροβολισμούς στον ώμο και στο πόδι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 39χρονος έφερε στο τριχωτό της κεφαλής κάποια μεταλλικά σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αν πρόκειται δηλαδή για ίχνη από σκάγια ή κάτι άλλο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης έχει πάνω από 10 οπές περιμετρικά, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι δράστες της δολοφονίας είχαν περικυκλώσει το όχημα

Σημειώνεται ότι το 4Χ4, το οποίο εξετάστηκε και φωτογραφήθηκε στον τόπο του μακελειού, έχει μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου θα εξεταστεί από στελέχη του ΓΕΕ (Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, παρουσία τεχνικών συμβούλων που αναμένεται να ορίσουν οι οικογένειες.

1 / 3