Σκιάθος: Ποτάμια οι δρόμοι από την κακοκαιρία – Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού (Photos)

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σκιάθου έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν σήμερα, Τετάρτη 5/11, το νησί, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για τους οδηγούς.
Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η κακοκαιρία προξένησε πλημμύρες, με πολλούς δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, και την κυκλοφορία να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται στην περιφερειακή οδό, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στις περιοχές Βασιλιάς (Κασσάνδρα, Ξενοδοχείο), Αχλαδιές, Κολιός και Αγία Παρασκευή.
Σχεδόν αδύνατη έχει καταστεί και η μετακίνηση των οχημάτων στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν γίνει ένα.
Οι τοπικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα, και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους μόνο για επείγουσες ανάγκες.
Παράλληλα, επί ποδός βρίσκονται συνεργεία στο νησί που εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
