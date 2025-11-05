Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται σήμερα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

Για «τυπικές φθινοπωρινές βροχές και καταιγίδες» κάνει λόγο ο ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του, αναφέροντας τις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα για σήμερα, Τετάρτη 5/11.

Όπως εξηγεί, οι βροχές και οι καταιγίδες εκτείνονται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, ευθυγραμμισμένες με τους νότιους ανέμους, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται πιο ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα σε βόρεια Εύβοια και Κεντρική και Ανατολική Στερεά, με τον ίδιο να συνιστά προσοχή.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΤΥΠΙΚΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ- Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Οι περισσότερες καταιγίδες σήμερα στα νότια, ενώ ο “πυρήνας” των περισσότερων βροχοπτώσεων βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Η γραμμή δραστηριότητας εκτείνεται από τη Θεσσαλία προς την Αττική, σε ευθυγράμμιση με τη ροή των νοτίων ανέμων. Τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας δέχονται ήπια φαινόμενα, με σταδιακή ύφεση από τα δυτικά.

1. Κεντρική και Ανατολική Στερεά – Βόρεια Εύβοια (πυρήνας κακοκαιρίας) Ποσά:60–80 mm τοπικά έντονα κόκκινα/πορφυρά χρώματα στο χάρτη.

2. Θεσσαλία-Σποράδες (δευτερεύων πυρήνας) Ποσά:30–60 mm, τοπικά πάνω από 70 mm στις Σποράδες. (ήδη στη Σκιάθο ξεπεράσαμε τα 60mm)

3. Ανατολική Πελοπόννησος-Αττική-Νότια Εύβοια-Δυτικές Κυκλάδες Ποσά: 20–40 mm, τοπικά 50 mm (Ανατολική Αττική, Λαύριο, Κέα).

4. Νότιο Ιόνιο – Δυτική Πελοπόννησος – Κρήτη Ποσά:10–25 mm στα δυτικά, 15–30 mm στη βόρεια Κρήτη.

5. Βόρεια Ελλάδα – Ήπειρος – Θράκη Ποσά:0–10 mm, τοπικά 15 mm στα δυτικά παράλια», έγραψε στο σχετικό post του ο Θοδωρής Κολυδάς.

