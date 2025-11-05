search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 16:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 15:34

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Στους δρόμους ξανά το πρωί της Πέμπτης

05.11.2025 15:34
taxi 7776- new

Αναστέλλουν την 48ωρη απεργία τους τα ταξί, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του – η οποία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα – ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιόκτητες και τους οδηγούς ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών λύσεων στα αιτήματα των οδηγών ταξί.

Το πρωί της Τετάρτης, οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών και ακολούθησε αυτοκινητοπομπή ως το υπουργείο Μεταφορών.

Η απεργία των ταξί συνεχίζεται έως το πρωί της Πέμπτης στις 06:00.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρoνου θύματος – Όπλο και φυσίγγια βρέθηκαν σε σπηλιά

Βαρύ πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Βορίζια: Από καλάσνικοφ φέρεται να σκοτώθηκε η 56χρονη – Οι 3 τύποι όπλων που βρέθηκαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Υπερμετρωπία: Πώς επηρεάζει την όραση;

unnamed
BUSINESS

Κρίστιαν Χατζημηνάς (E.ΕΝ.Ε): «Χρειάζεται επιθετική πολιτική για την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας – Απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων»

els_orchistra
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Πρόσκληση σε ακρόαση για τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα

vroxi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται σήμερα μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραδέχτηκε ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις χθεσινές εκλογές – Το shutdown «σημαντικός παράγοντας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 16:22
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Υπερμετρωπία: Πώς επηρεάζει την όραση;

unnamed
BUSINESS

Κρίστιαν Χατζημηνάς (E.ΕΝ.Ε): «Χρειάζεται επιθετική πολιτική για την αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας – Απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων»

els_orchistra
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Πρόσκληση σε ακρόαση για τη Διαπολιτισμική Ορχήστρα

1 / 3