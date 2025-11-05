Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Στους δρόμους ξανά το πρωί της Πέμπτης

Αναστέλλουν την 48ωρη απεργία τους τα ταξί, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του – η οποία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα – ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιόκτητες και τους οδηγούς ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 20 ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού, για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών λύσεων στα αιτήματα των οδηγών ταξί.

Το πρωί της Τετάρτης, οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών και ακολούθησε αυτοκινητοπομπή ως το υπουργείο Μεταφορών.

Η απεργία των ταξί συνεχίζεται έως το πρωί της Πέμπτης στις 06:00.

