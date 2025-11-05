search
05.11.2025 15:01

Βαρύ πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

05.11.2025 15:01
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Ευρωβουλευτής και η ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης καθώς, όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (5/11) στις 15.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρέες χρημάτων στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

