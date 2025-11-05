Βαρύ πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Ευρωβουλευτής και η ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης καθώς, όπως έγινε γνωστό, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (5/11) στις 15.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρέες χρημάτων στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Από καλάσνικοφ φέρεται να σκοτώθηκε η 56χρονη – Οι 3 τύποι όπλων που βρέθηκαν

Ηράκλειο: Εφιάλτης για 19χρονο, νταής του έσπασε τη μύτη – «Πόνεσα πάρα πολύ, άρχισαν να τρέχουν αίματα»

Βορίζια: Στον εισαγγελέα τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν – Το τηλεφώνημα που τα πρόδωσε – Ενισχύονται και άλλο οι αστυνομικές δυνάμεις (videos)