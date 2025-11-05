Ηράκλειο: Εφιάλτης για 19χρονο, νταής του έσπασε τη μύτη – «Πόνεσα πάρα πολύ, άρχισαν να τρέχουν αίματα»

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 19χρονος που έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας από παρέα «νταήδων» σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει ο 19χρονος στο patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα έξω από το πάρκο Γεωργιάδη όταν εκείνος περπατούσε με προορισμό το κέντρο της πόλης. Τότε, πέρασαν από δίπλα του τρία άτομα με το έναν να πέφτει πάνω του.

«Έπεσε πάνω μου και μου ζήτησε και τον λόγο γιατί τον έσπρωξα. Του είπα πως εγώ δεν έπεσα πάνω του και μου απάντησε “καλά, καλά για να το λήξουμε εδώ, δώσε μου 20 ευρώ”», ανέφερε ο 19χρονος ενώ συνέχισε: «Του απάντησα πως δεν έχω καθόλου χρήματα πάνω μου και εκείνος επέμενε να με πιέζει να του δώσω ό,τι είχα. Όταν είδε ότι δεν του έδινα με πιάνει από τον λαιμό και μου δίνει μία κουτουλιά. Πόνεσα πάρα πολύ, άρχισαν να τρέχουν αίματα από την μύτη μου και ζαλίστηκα. Φοβήθηκα και έτρεξα να φύγω μακριά τους για να γλιτώσω ενώ ειδοποίησα και τους γονείς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 19χρονος τονίζοντας παράλληλα πως όταν έφτασε σε ασφαλές μέρος από τον πόνο και την ζάλη λιποθύμησε για λίγα λεπτά.

Η οικογένεια του 19χρονου εντόπισε τους δράστες και ειδοποίησε την αστυνομία

Μόλις η οικογένεια του 19χρονου πληροφορήθηκε όσα συνέβησαν αρχίζει να αναζητά τους δράστες στους δρόμους του Ηρακλείου. Τελικά, μετά από αρκετές προσπάθειες, τους εντόπισε σε κεντρικό δρόμο της Νέας Αλικαρνασσού και τους περικύκλωσε. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που προχώρησε στην σύλληψη και των τριών δραστών.

Παράλληλα, ο 19χρονος εξετάστηκε από ιατροδικαστή αλλά και από νοσοκομειακούς γιατρούς και διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί ρήξη του ρινικού οστού ενώ φέρει και ελαφρά τραύματα στο μάτι.

Σε βάρος των δραστών, που οι δύο είναι ανήλικοι, έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και δύο κηδεμόνες των ανηλίκων για παραμέληση.

