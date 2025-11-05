Βορίζια: Στον εισαγγελέα τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν – Το τηλεφώνημα που τα πρόδωσε – Ενισχύονται και άλλο οι αστυνομικές δυνάμεις (videos)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθούν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό στα Βορίζια και αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤnews, o συνήγορος υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, τόνισε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές. Λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών δήλωσε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου -πατέρας και γιος- και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για την σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι.

Το τηλεφώνημα του 19χρονου αδερφού

Τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ύστερα από τρεις ημέρες ερευνών. Αυτό που φαίνεται ότι πρόδωσε τα τρία αδέρφια ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε ο μικρότερος αδερφός, ηλικίας 19 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διοικητή του προκειμένου να του ζητήσει άδεια, καθώς όπως υποστήριξε στο συγκεκριμένο τηλεφώνημα η αστυνομία του είχε κατάσχει το μηχανάκι σε έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι του.

Αφού οι αστυνομικοί λοιπόν διαπίστωσαν την εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στη φονική συμπλοκή, τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και οδηγήθηκαν στα ίχνη του κινητού τηλεφώνου.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 19χρονος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής και κατευθύνθηκε προς αυτό το σημείο.

Στη συνέχεια όμως διέφυγε, εξαφανίστηκε από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρα και γιο, ενώ στη συνέχεια έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση ένα ακόμη στενό πρόσωπο, τον 19χρονο, με το οποίο ενδεχομένως θα επικοινωνούσε.

Παραδόθηκαν σε βενζινάδικο

Ο κλοιός γύρω από τα τρία αδέρφια έσφιγγε ασφυκτικά, ενώ αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη σε διαπραγματεύσεις με τα τρία αδέλφια, προκειμένου να γίνει η παράδοσή τους από τις δύο το μεσημέρι της Τρίτης. Τελικά, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις σε ένα βενζινάδικο κοντά στις περιοχή στην περιοχή Μοίρες του Ηρακλείου και εκεί παραδόθηκαν.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, τα οποία βρίσκονται φρουρούμενα σε νοσοκομεία, καθώς έχουν χωριστεί οι δύο οικογένειες. Αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στον ανακριτή.

Ενισχύονται και άλλο οι αστυνομικές δυνάμεις

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή νέων επεισοδίων και αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους με τον αριθμό τους να πλησιάζει πλέον τους 400.

Σήμερα, αναμένεται να επιστρέψει στο χωριό και η μητέρα της 56χρονης, που κηδεύτηκε χθες ενώ η μητέρα του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας απορρίπτει τις προσπάθειες για «σασμό».

«Εκτέλεσαν τον άντρα μου» λέει η σύζυγος του 39χρονου

«Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες από τις τεράστιες διαφορές που χωρίζουν τις δύο οικογένειες. Αυτό είναι δύσκολο για τη συνύπαρξη των δύο οικογενειών και από εδώ και πέρα αυτό είναι πρόβλημα, εκτιμώντας ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», τόνισε η ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, Φανή Καλαθάκη. Μετά τη κηδεία του γιου της η μητέρα του είχε δηλώσει σχετικά: «Οκτώ φορές έχει γίνει “σασμός” μεταξύ μας και όλες τις φορές παραβιάστηκε».

«Άκουσαν τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν “σασμό”. Κάτι πολύ σοβαρό», είπε, σημειώνοντας ότι «η μητέρα της 56χρονης μένει μόλις τρία μέτρα μακριά από τη μητέρα του 39χρονου, δηλαδή οι δύο χαροκαμένες μάνες μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση».

Πρόεδρος Ειδικών Φρουρών Κρήτης για Βορίζια: «Χρειάζονται ειδικές δυνάμεις»

Για το διπλό φονικό στα Βορίζια και τις μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις που περιφρουρούν την περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης για την αποτροπή έναρξης ενός νέου κύκλου βίας και πιθανώς μιας αιματηρής βεντέτας μίλησε στο ΕΡΤnews o πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών Κρήτης, Χρήστος Τσανακτσίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «περιοχές ιδιαίτερης προσοχής για την ΕΛ.ΑΣ., όπου δεν μπορεί να επιχειρήσει το απλό αστυνομικό τμήμα και χρειάζονται ειδικές δυνάμεις».

«Το απλό αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί να παρέμβει γιατί θα κινδυνεύσουν άμεσα συνάδελφοι», σημείωσε ο κ. Τσανακτσίδης, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματιστεί βαριά αστυνομικοί που επιχειρούσαν στην περιοχή, γι’ αυτό και όπως είπε έχουν ιδρυθεί έξι ΤΑΕ και τέσσερις ΟΠΚΕ για να περιορίσουν την παραβατικότητα (χασισοφυτείες, εμπόριο ναρκωτικών κ.α.).

«Όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες»

Αναφερόμενος στην ανομία που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών στο νησί επέκρινε διαχρονικά την έλλειψη βούλησης. «Η αστυνομία δεν δείχνει τη δέουσα σοβαρότητα σε αυτές τις περιοχές» είπε εστιάζοντας και στις μικρές ποινές που υπάρχουν για την οπλοκατοχή. «Όποιος συλλαμβάνεται με ένα πιστόλι στη μέση θα τιμωρηθεί από 6 έως 8 μήνες, με αναστολή» δήλωσε εξηγώντας ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που επαναληφθεί το αδίκημα δεν υπάρχει αυστηριοποίηση της ποινής. Παράλληλα, επισήμανε τη μείωση των περιπολιών τα τελευταία χρόνια λέγοντας ότι «πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες. Δεν μπορείς να σταματάς τις περιπολίες γιατί έχεις ανάγκη αλλού».

Θέλοντας να καταδείξει την έλλειψη σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα το αστυνομικό τμήμα Μεσαράς πους δεν έχει αλεξίσφαιρα κράνη.

«Θα πρέπει να φύγει μια οικογένεια από το χωριό»

Μιλώντας για την ομερτά που επικρατεί στην Κρήτη, τόνισε ότι «ακόμη δεν έχουμε αυτόπτη μάρτυρα να μας πει τι έγινε». Όσον αφορά το πόσος καιρός θα απαιτηθεί να παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα παραμείνουν και οι δύο οικογένειες στο χωριό. «Αυτό θα πρέπει να το δει η Δικαιοσύνη. Θα πρέπει να το δουν τα υψηλά κλιμάκια της Αστυνομίας και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Το να φυλάμε ένα χρόνο εκεί, καταλαβαίνετε ότι οι δυνάμεις αυτές από κάπου αλλού θα λείπουν», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με πολλές και επικίνδυνες βροχές – Η ανάρτηση του Μαρουσάκη (video)

Ρόδος: Νεκρός 48χρονος μετά από τροχαίο

Ισχυρός σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη – «Χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή – Είναι πάνω στο μεγάλο ρήγμα» λέει ο Λέκκας