Βορίζια: Κλειστά στόματα από τους αδελφούς Φραγκιαδάκη για το μακελειό – Οι έρευνες σε σπηλιές και νεκροταφεία και το παρασκήνιο πίσω από την παράδοση

Συνεχίζονται οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που παραμένουν στην Κρήτη, μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ νωρίτερα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή των τριών κατηγορουμένων στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο αιματοκύλισμα παραδόθηκαν, ενώ υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των ιδίων και των Αρχών ώστε η προσαγωγή τους να γίνει με διακριτικότητα. Αδύναμος κρίκος αποδείχθηκε ο μικρότερος από τα τρία αδέλφια.

Οι αστυνομικοί παράλληλα με τις προσπάθειες εντοπισμού των τριών φυγάδων αδελφών που είχε αίσιο τέλος για την Αστυνομία, προσπαθούν τα τελευταία 24ωρα να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό και μέσω αυτών βεβαίως να ταυτοποιήσουν και τυχόν άλλα πρόσωπα που μπορεί να συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα. Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και οι έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ξανά η βεντέτα μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.

Ο αστυνομικός κλοιός γύρω από τους τρεις καταζητούμενους είχε αρχίσει να σφίγγει από το βράδυ της Τρίτης και τα περιθώρια να παραμένουν άφαντοι για αρκετές ημέρες είχαν στενέψει σημαντικά. Τις πρώτες ώρες μετά την παράδοσή τους, ήταν σιωπηλοί και δεν έδωσαν στοιχεία για τον ρόλο τους, αλλά και τα όπλα που ψάχνει η αστυνομία. Μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του στο μακελειό ενώ δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία αδέλφια

Ότι πρώτο μέλημα των δικηγόρων των τριών κατηγορουμένων για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια, ήταν η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο λίγο μετά την παράδοση τους, ο δικηγόρος Λευτέρης Κάρτσωνας ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης τους.

Ο δικηγόρος τους, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναφέρθηκε στο πώς οργανώθηκε η παράδοση σε συνεννόηση με την αστυνομία, στη σημασία της συνεργασίας με τις Αρχές και στη «δύσκολη ψυχολογική κατάσταση των εντολέων του», όπως υποστηρίζει, σημειώνοντας ότι «όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη».

«Πρώτιστο μέλημά μας, τόσο το δικό μου όσο και των συναδέλφων μου, ήταν να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Η ευθύνη είναι μεγάλη και όλοι μας, με κοινωνική ενσυναίσθηση, οφείλουμε να επιτελέσουμε το έργο μας και να συμβάλουμε ώστε να φωτιστούν πλήρως τα περιστατικά της υπόθεσης. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακράς και δύσκολης πορείας. Αυτό που συνέβη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο – και φυσικά και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν και να παραθέσουν τα πραγματικά γεγονότα».

Πώς οργανώθηκε η διαδικασία της παράδοσης

Όπως μάλιστα τόνισε , επιθυμία των τριών κατηγορουμένων ήταν «να προσέλθουν και να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους».

«Υπάρχουν δύο νεκροί, υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι, ανέφερε ο κ. Κάρτσωνας που διευκρίνισε πως σκοπός είναι «να διαφωτίσουμε την ανακριτική έρευνα και στο τέλος να υποστούν τις συνέπειες των δεινών της ποινικής κύρωσης, αυτοί που πράγματι έφταιξαν στο βαθμό που έφταιξαν».

Όπως σημειώθηκε, η παράδοση έγινε κατόπιν συνεννόησης με τις αστυνομικές αρχές, ενώ ορίστηκε και σημείο συνάντησης, «ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση, κάτι που επετεύχθη». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, σε κοντινή περιοχή, την ίδια χρονική στιγμή, και πλέον οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό ασφάλεια. Τα γεγονότα είναι τόσο συγκλονιστικά, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε προσωπικό επίπεδο». Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά , ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και ο δικηγόρος που τους εκπροσωπεί επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε νωρίτερα ότι η πρόθεση των πελατών του είναι να παραδοθούν άμεσα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφανίστηκαν και οι τρεις με ταξί σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου. Νωρίτερα σύμφωνα με το MEGA επισκέφθηκαν συγγενικό τους σπίτι για να αποχαιρετήσουν τη μητέρα τους και τις συζύγους τους τα δύο αδέρφια που είναι παντρεμένα.

Πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη των τριών αδελφών

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ξενοδοχείο της Π.Ε Ηρακλείου, καθώς από χθες το βράδυ υπήρχαν πληροφορίες ότι σε αυτό βρίσκονταν ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Πρόκειται για τον μικρότερο από τους τρεις, που είναι 19 ετών και υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Ο ίδιος είχε τηλεφωνήσει το Σάββατο στον διοικητή του και του είχε ζητήσει άδεια, επικαλούμενος μια δικαιολογία, ότι του είχε πάρει η αστυνομία το μηχανάκι του στην κατ’ οίκον έρευνα.

Μόλις έγινε αντιληπτή η εμπλοκή του στην υπόθεση η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του εντοπίζοντας το τηλέφωνο που είχε χρησιμοποιήσει.

Την Δευτέρα οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος κρυβόταν σε ένα ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Ενώ ετοιμαζόταν επιχείρηση, ξαφνικά ο καταζητούμενος εξαφανίστηκε.

Κατά την έφοδο δεν εντοπίστηκε κανείς, ωστόσο, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και ο γιος του, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία θα κατηγορηθούν για υπόθαλψη.

Λίγα λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο που γνωστοποίησε ο δικηγόρος των τριών αδελφών ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη Μεσαρά.και προχώρησαν στις συλλήψεις τους. Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και την Τετάρτη αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα. Ακολούθως αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το αιματοκύλισμα και ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδοθούν. Τα τρία αδέρφια φέρεται να άκουσαν τις συμβουλές των γηραιότερων της οικογένειας να μη δώσουν συνέχεια στην υπόθεση.

Στα τρία αδέρφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Tην ίδια ώρα στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Έξι συνολικά άτομα φέρεται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή, η οποία προήλθε από μια μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη. Ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια, ένας ξάδελφος και ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών που έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητό του. Θύμα και η 56χρονη νοσηλεύτρια, που είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τρίτης (4/11) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά τριών συγγενών του 35χρονου νεκρού. Τα τηλέφωνα στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Ο 39χρονος μάλιστα είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του μία ημέρα πριν από το μακελειό.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

