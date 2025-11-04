Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να απευθύνει κάλεσμα για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση των πληρωμών τους στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς».

Μετά από συνεχείς συσκέψεις, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποφάσισε να προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

«Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

