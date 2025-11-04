search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 18:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 17:28

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου

04.11.2025 17:28
agrotes_larisa_2701_1460-820_new

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να απευθύνει κάλεσμα για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αγρότες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση των πληρωμών τους στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς». 

Μετά από συνεχείς συσκέψεις, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποφάσισε να προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την προσεχή Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη συνέχεια στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

«Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

  • οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων
  • η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Βορίζια: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών – Θρήνος και δρακόντεια μέτρα στην κηδεία της 56χρονης

Στο Εφετείο η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – Ζητά ελαφρυντικά για μείωση της ποινής του ο δολοφόνος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasoulas gkilfoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Γκιλφόιλ: Αυθόρμητη και ενημερωμένη, σχολίασε ο ΠτΔ

kim kardashian
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

albaneze joy division
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

vorizia-232
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκαν οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

polygon_exterior_exclusive
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Peugeot αποκαλύπτει την πρώτη φωτογραφία του νέου της πρωτότυπου, του Peugeot Polygon Concept

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 18:22
tasoulas gkilfoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Γκιλφόιλ: Αυθόρμητη και ενημερωμένη, σχολίασε ο ΠτΔ

kim kardashian
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

albaneze joy division
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

1 / 3