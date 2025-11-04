Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός CEO των ΕΛΤΑ

Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβανει τον ρόλο του μεταβατικού διευθύνοντα συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε μεταβατικό διευθύνοντα σύμβουλο τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο μεταβατικός CEO έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων.

Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.



Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

