04.11.2025 16:34

Στο Εφετείο η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – Ζητά ελαφρυντικά για μείωση της ποινής του ο δολοφόνος

garifallia-folegandros

Να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του ζητά ο δολοφόνος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς, ο οποίος το 2021 είχε ξυλοκοπήσει την άτυχη κοπέλα στη Φολέγανδρο, πριν τη σπρώξει στον γκρεμό και την αφήσει αβοήθητη να πνιγεί

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση με το δικαστήριο να απορρίπτει τότε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών και να του επιβάλλει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η υπόθεση επανήλθε σήμερα στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο, ενώ μέσα στη δικαστική αίθουσα βρισκόταν και η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, η οποία δεν έκρυψε την οργή της για το αίτημα περί ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη. 

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το τραγικό περιστατικό, δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια. 

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά, η υπεράσπιση του δράστη επιδιώκει να αποδείξει μειωμένο καταλογισμό ή βρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να μειωθεί η ποινή του. 

Στα της σημερινής συνεδρίασης, η διαδικασία διεκόπη και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών.

Μητέρα Γαρυφαλλιάς για τον δράση: Να σαπίσει στη φυλακή

Πριν το σημερινό δικαστήριο, η μητέρα της Γαρυφαλλιάς μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την ίδια να περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που περνά, αντικρίζοντας εκ νέου τον άνθρωπο που πήρε μακριά της το παιδί της. 

«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καλούμαστε να τον δούμε ξανά σε ένα εφετείο, γιατί θεωρεί ότι δικαιούται ελαφρυντικά. Πράγμα για το οποίο δεν συμφωνούμε καθόλου – ήξερε 100% τι έκανε. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, να μην βγει ποτέ», ανέφερε αρχικά η μητέρα της 26χρονης.

«Το σύστημα πρέπει να αλλάξει, γιατί τους δίνει δικαιώματα. Ενώ το παιδί μου είναι στα τέσσερα μάρμαρα και έχει αφαιρεθεί η ζωή του, εκείνος ζει και ζητά ελαφρυντικά, χωρίς καμία μεταμέλεια. Λυπάμαι για τη Γαρυφαλλιά μου που δεν ζει, ήταν σπουδαίο παιδί, επιστήμονας, άνθρωπος με αξίες. Ήταν ευλογία που ζούσε μαζί μας 26 χρόνια», πρόθεσε η ίδια.

