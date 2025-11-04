Βορίζια: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών – Θρήνος και δρακόντεια μέτρα στην κηδεία της 56χρονης

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς, τραυματίες και την αναζωπύρωση μιας βεντέτας που προκαλεί τρόμο.

Όπως έγινε γνωστό, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το αιματοκύλισμα και ταυτόχρονα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό και νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, όπου και θα μεταβεί η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλη, η αστυνομία κάνει έρευνα και για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Η αστυνομία «χτενίζει» τις περιοχές και τα πιθανά κρησφύγετα, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στον διπλανό νομό του Ρεθύμνου, τόσο σε σπίτια όσο και στον ορεινο όγκο του νομού.

Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Αλικαρνασσού

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τρίτης (4/11) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά τριών συγγενών του 35χρονου νεκρού. Τα τηλέφωνα στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Ο 39χρονος μάλιστα είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του μία ημέρα πριν από το μακελειό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός), που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης

Μέτρα που περιλαμβάνουν ανιχνευτή μετάλλων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εισόδου οπλισμένων ατόμων, τελέστηκε στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια .



Είχε προηγηθεί και έρευνα με σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα, όπως κι έγινε.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετούσε drone της αστυνομίας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Οι συγγενείς της γυναίκας ντυμένοι στα μαύρα, αποχαιρέτησαν την 56χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος που συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία την 56χρονη, η οποία ήταν μητέρα δύο νέων, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και το σύζυγο της. Κυρίως συγγενείς από την οικογένεια της 56χρονης,τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο κοιμητήριο Αλικιανού.

Οι συγγενείς ζητούν να σταματήσει ο κύκλος του αίματος και να μπει ένα τέλος σε μια βεντέτα που συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη.

Στο μήνυμά του ο ιερέας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της κηδείας, η κουμπάρα της 56χρονης είπε: «Ήταν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, καλή υπάλληλος στη δουλειά της, καλή μάνα. Ήσυχη, πήγε άδικα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και είχε έρθει εδώ μόλις τελείωσε τις σπουδές της, διορίστηκε εδώ στο νοσοκομείο μας, παντρεύτηκε εδώ στο χωριό», προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τις αντιπαραθέσεις στα Βορίζια.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων, όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα… Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους… Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου».

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να έχει ήδη συγκεντρωθεί για να της πει το τελευταίο αντίο.

Το χωριό Αλικιανός ήταν φρούριο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και αστυνομικοί ήταν σε όλους τους δρόμους γύρω από την εκκλησία ώστε να αποφευχθούν νέα επεισόδια βίας.

Σταύρος Αρναουτάκης: Κοινή δράση για να μπει τέλος στον κύκλο βίας

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των νεκρών της τραγωδίας στα Βορίζια, υπογράμμισε πως η Κρήτη προασπίζει τις αξίες της με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα. Επεσήμανε πως είναι ώρα για κοινή δράση απέναντι στη βία και τόνισε την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση θεσμών και κοινωνίας.

«Όταν μια κοινωνία δοκιμάζεται και βυθίζεται στο πένθος, τον φόβο και τον σπαραγμό, τότε η ώρα για δράση και πρωτοβουλίες είναι αναγκαία. Η αποστροφή μας σε κάθε μορφής βίας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Η παρέμβασή μας είναι περισσότερο αναγκαία στη ρίζα του “κακού”: στην πρόληψη, στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, στη συστράτευση για την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς. Το κράτος, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Κρήτης στο Κοινοβούλιο, η περιφέρεια και οι δήμοι, οι φορείς κάθε περιοχής, ο καθένας και η καθεμιά που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για το οριστικό τέλος στον κύκλο αίματος και βίας, οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά. Η ιστορία της Κρήτης είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, το φιλότιμο και την αλληλεγγύη. Αυτές τις αξίες πρέπει να προασπίσουμε. Με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα, στεκόμαστε δίπλα σε μια κοινωνία που θρηνεί. Κάθε τοπική κοινωνία που βιώνει μια τραγωδία χρειάζεται τη στήριξη της οργανωμένης πολιτείας. Το οφείλουμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Είναι ώρα για κοινή δράση».

Διαβάστε επίσης:

Στο Εφετείο η υπόθεση της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – Ζητά ελαφρυντικά για μείωση της ποινής του ο δολοφόνος

Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία μέχρι και την Παρασκευή υπό τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων

Βορίζια: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης – Βουβός θρήνος