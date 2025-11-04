Παραδόθηκαν οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη, καθώς παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος που τους εκπροσωπεί επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε νωρίτερα ότι η πρόθεση των πελατών της είναι να παραδοθούν άμεσα, ενώ φέρεται να όρισαν σαν σημείο συνάντησης περιοχή έξω από ένα χωριό του νομού Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν νωρίτερα ένα ξενοδοχείο στο οποίο κρύβονταν ο ένας και έχουν προσαγάγει τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το αιματοκύλισμα και ταυτόχρονα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδοθούν.

Tην ίδια ώρα στο χωριό των 500 κατοίκων υπάρχουν 400 πάνοπλοι αστυνομικοί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τρίτης (4/11) πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά τριών συγγενών του 35χρονου νεκρού. Τα τηλέφωνα στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο. Ο 39χρονος μάλιστα είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του μία ημέρα πριν από το μακελειό.

Τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός), που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

