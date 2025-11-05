Βορίζια: Από καλάσνικοφ φέρεται να σκοτώθηκε η 56χρονη – Οι 3 τύποι όπλων που βρέθηκαν

Τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα.

Πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα όπλα αναμένεται να φανεί από τα αποτελέσματα της βαλλιστικής έρευνας.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματα της 56χρονης υποδηλώνουν ότι προκλήθηκαν από καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια που βρίσκονται υπό κράτηση, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Στο μεταξύ, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθούν τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό και αφού ασκηθούν ποινικές διώξεις θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

