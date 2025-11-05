search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 23:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 22:20

«Σκότωσαν το παιδί μου αναίτια» – 147 κατηγορούμενοι και 215 μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη

05.11.2025 22:20
lyggeridis_new

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη με ναυτική φωτοβολίδα.

«Σε εμένα δεν υπάρχει συγγνώμη, μου πήραν τον θησαυρό μου, μου πήραν το παιδί μου, μου πήραν τα πάντα, το σκοτώσανε αναίτια, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα, γιατί ήταν αστυνομικός», τόνισε ο πατέρας του θύματος και πρόσθεσε «με αυτά τα παιδιά θα πάμε μαζί μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση».

147 κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 147, εκ των οποίων μόνο τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, οι υπόλοιποι αποφυλακίστηκαν λόγω συμπλήρωσης του 18μηνου.

Οι 142 κατηγορούνται για διαρκή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση από το 2019 έως τον Απρίλιο του 2024, ενώ 5 υψηλόβαθμοι παράγοντες της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνησης αθλητικής βίας με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ανάμεσα στους 147 κατηγορούμενους είναι και ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Λυγγερίδη.

Οι περισσότεροι εξ αυτών κάθισαν σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, πέντε έλαβαν δικηγόρο από τη νομική βοήθεια, ενώ αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη 215 μάρτυρες.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

«Αυτοί έριξαν τη βόμβα», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Τι απαντά για το αν σκοπεύει να συνεχίσει τη βεντέτα

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχοπτώσεων – Η ανάρτηση Κολυδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

latinopoulou-one
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

pao asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

vorizia-423424
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ψάχνουν και δεύτερο άτομο για το μακελειό – Τα εξαφανισμένα όπλα της συμπλοκής και το βίντεο που «έκαψε» τον 43χρονο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 23:28
al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα – Απομένουν τα λείψανα 6 ακόμα ομήρων

latinopoulou-one
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

1 / 3