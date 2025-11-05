«Σκότωσαν το παιδί μου αναίτια» – 147 κατηγορούμενοι και 215 μάρτυρες στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη με ναυτική φωτοβολίδα.

«Σε εμένα δεν υπάρχει συγγνώμη, μου πήραν τον θησαυρό μου, μου πήραν το παιδί μου, μου πήραν τα πάντα, το σκοτώσανε αναίτια, χωρίς λόγο, χωρίς τίποτα, γιατί ήταν αστυνομικός», τόνισε ο πατέρας του θύματος και πρόσθεσε «με αυτά τα παιδιά θα πάμε μαζί μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση».

147 κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 147, εκ των οποίων μόνο τρεις παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, οι υπόλοιποι αποφυλακίστηκαν λόγω συμπλήρωσης του 18μηνου.

Οι 142 κατηγορούνται για διαρκή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση από το 2019 έως τον Απρίλιο του 2024, ενώ 5 υψηλόβαθμοι παράγοντες της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνησης αθλητικής βίας με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ανάμεσα στους 147 κατηγορούμενους είναι και ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Λυγγερίδη.

Οι περισσότεροι εξ αυτών κάθισαν σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, πέντε έλαβαν δικηγόρο από τη νομική βοήθεια, ενώ αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη 215 μάρτυρες.

