Βορίζια: Βίντεο δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής – Αναζητείται το καλάσνικοφ

Βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του, να πυροβολεί προς το μέρος που σημειώθηκε η συμπλοκή έχει στα χέρια της η αστυνομία, γεγονός που πυροδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.



Στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να είναι ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου.

Το συγκεκριμένο βίντεο έφτασε στα χέρια του ελληνικού FBI τις τελευταίες ώρες, με την ΕΛΑΣ να ξεκινά τις έρευνες για τον εντοπισμό του καλάσνικοφ από τον οποίο προήλθε ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη, για τον φόνο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.



Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης για τον οπλισμό που εντοπίστηκε σε σπηλιά η οποία βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του, με την ΕΛΑΣ να τον έχει ταυτοποιήσει για τη συμμετοχή του στη συμπλοκή.





Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 43χρονου



Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει για τον 43χρονο γαμπρό του Καργάκη: Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.



Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.



Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Με καλάσνικοφ χτυπήθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στα Βορίζια, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν τα αδέρφια Φραγκιαδάκη



Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου .

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος , ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.



Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Πού κρύβονταν

Τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, αρχικά δεν ήθελαν να παραδοθούν στις δυνάμεις της ΟΠΚΕ, φοβούμενοι πιθανή ένταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως αναφέρουν πληροφορίες.



Μετά από συνεννόηση, όμως, με τον διευθυντή της ΔΑΟΕ, η παράδοση οργανώθηκε προσεκτικά και έγινε λίγο έξω από την πόλη, υπό πλήρη μυστικότητα.



Τρία βαν παρέλαβαν τους κατηγορούμενους παρουσία των δικηγόρων τους και στις 6:20 το απόγευμα της Τρίτης πέρασαν την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.



Νομικά, η κίνηση αυτή θεωρείται οικειοθελής παράδοση, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στη συνέχεια της δικογραφίας.



Συμφωνa με πληροφορίες, την πρώτη ημέρα μετά τη συμπλοκή, οι τρεις άνδρες είχαν βρει καταφύγιο στα βουνά, ενώ στη συνέχεια – σύμφωνα με πληροφορίες – φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γνωστών τους προσώπων στην ευρύτερη περιοχή.



Επόμενο βήμα, η δύσκολη νομική μάχη, καθώς οι συνήγοροί τους προετοιμάζονται να ζητήσουν ελαφρυντικά και να αναδείξουν τις πτυχές εκείνες που, όπως λένε, «δεν έχουν ακουστεί ακόμα».



Την ίδια ώρα, μέσα στις οικογένειες που εμπλέκονται, υπάρχουν και δύο γυναίκες με παρελθόν σε υποθέσεις ναρκωτικών, οι οποίες είχαν καταδικαστεί με αναστολή.

