ΕΛΛΑΔΑ

05.11.2025 19:50

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό στα Βορίζια

05.11.2025 19:50
vorizia-2222-1

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

