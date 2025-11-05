Σχολεία υπό κατάρρευση: Σοβάδες από το ταβάνι τραυμάτισαν μαθητές στο Πόρτο Ράφτη

Μαθητές τραυματίστηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη από σοβάδες που έπεσαν από το ταβάνι.

Το περιστατικό συνέβη στο ολοήμερο σήμερα Τετάρτη (5/11). Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Κώστας Σωτηρίου, δύο μαθητές υπέστησαν εκδορές στα πρόσωπα και τις πλάτες.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών επισημαίνει ότι εντόπισαν εκτεταμένη υγρασία σε πολλές αίθουσες του σχολείου και ζητούν να γίνει άμεσα έλεγχος για την «άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών».

Τονίζουν ακόμα ότι «είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων».

Η ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών

1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη: σοβάδες σε κεφάλια μαθητών! Τα ταβάνια πέφτουν στα σχολεία μας από την κρατική αδιαφορία και υποχρηματοδότηση

Τετάρτη 5/11/25. Κατάρρευση ταβανιού σε σχολική αίθουσα στο 1ο ΔΣ Πόρτο Ράφτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου. Εντελώς ξαφνικά αποκολλήθηκε μεγάλο κομμάτι σοβά του ταβανιού σχολικής αίθουσας. Μέρος αυτού έπεσε στα κεφάλια 2 μικρών μαθητών με συνέπεια να υπάρχουν εκδορές στο πρόσωπο και τις πλάτες τους. Αναμένουμε από τους γονείς ιατρική διάγνωση. 27/10/25 είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ όπου υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι όλα ήταν καλά!!Από τη σχολική μονάδα ειδοποιήθηκε άμεσα η τεχνική επιτροπή του Δήμου κι γίνεται ήδη ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εξετάζοντας προσεχτικότερα όλες τις αίθουσες του ορόφου παρατήρησαν εκτεταμένα σημεία υγρασίας τα οποία άλλωστε έχουν αναφέρει από προηγούμενη σχολική χρονιά. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίος συστηματικός τεχνικός έλεγχος σε όλες τις αίθουσες με πιστοποίηση ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν πριν φιλοξενήσουν και πάλι τον μαθητικό πληθυσμό. Απαιτούμε έλεγχο, άμεση αποκάλυψη όλων των σημείων της οροφής που εγκυμονούν υγρασίες ή άλλες φθορές με πιστοποίηση για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Είναι επικίνδυνη και εγκληματική η απαξίωση των σχολικών υποδομών και η λογική του κόστους μέσα από την οποία αντιμετωπίζονται οι ανάγκες συντήρησης και ασφάλειας των σχολείων. Αυτά είναι μέρος μόνο της «αξιολόγησης» που γίνεται κάθε μέρα στην κυβερνητική πολιτική. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα επιχειρεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές, δημόσιο και δωρεάν που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει. Τώρα να σταματήσουν να παίζουν με τις ζωές μας. Να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών/τριων και την προστασία της υγείας και της ζωής τους.

