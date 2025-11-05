«Αυτοί έριξαν τη βόμβα», λέει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Τι απαντά για το αν σκοπεύει να συνεχίσει τη βεντέτα

Τεταμένα παραμένουν τα πνεύματα στα Βορίζια. Στις Αρχές παραδόθηκαν χθες τρία αδέλφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, ενώ συνελήφθη σήμερα και ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη.

Η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη, μιλώντας στο MEGA, επέρριψε ευθύνες στην οικογένεια Φραγκιαδάκη για τη βεντέτα. «Αυτοί τη ρίξανε τη βόμβα. Τι να λέω. Μπες στα σάιτ να διαβάσεις. Είναι όλα ψέματα. Αυτοί εκείνοι οι χοίροι κάθονται και τα λένε όλα». Όσον αφορά το αν θέλει να συνεχιστεί η βεντέτα είπε ότι δεν είναι πρόθεση της.

Η αδερφή του Φανούρη Καργάκη απαντώντας στην έκκληση της γυναίκας του 29χρονου να πρυτανεύσει η λογική, είπε «Τη μία λένε ότι θέλουν να μας σκοτώσουν και μετά ξαναβγαίνει και λέει “δεν ζητώ (εκδίκηση) θέλω ηρεμία”. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι εχθές έλεγες ότι ήθελες να σκοτώσεις και σήμερα θέλεις ηρεμία; Πώς; Πώς το άλλαξες αυτό;».

Τέλος, αρνήθηκε να σχολιάσει την παράδοση των αδελφών Φραγκιαδάκη, λέγοντας «Δεν μας ενδιαφέρει».

Ο ρόλος του γαμπρού του Καργάκη στο αιματοκύλισμα

Ο γαμπρός του Καργάκη, σύζυγος της αδελφής του, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό. Η αστυνομία στην επίσημη ανακοίνωσή της, τονίζει ότι ο 43χρονος ταυτοποιήθηκε ότι εμπλέκεται στο αιτοκύλισμα.

Με καλάσνικοφ χτυπήθηκε η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τρεις τύποι όπλων χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι στα Βορίζια, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα. Η βαλλιστική έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των όπλων κάθε τύπου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη φέρει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα χτυπήθηκε από καλάσνικοφ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 39χρονος Καργάκης στα χέρια του οποίου βρέθηκε πυρίτιδα, και τα τέσσερα αδέλφια τα οποία κρατούνται για το επεισόδιο, φέρονται να είχαν στην κατοχή τους 9άρια όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.



Πώς παραδόθηκαν τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Πού κρύβονταν

Τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν στις Αρχές κατόπιν συννενόησης με τον διευθυντή της ΔΑΟΕ.



Τρία βαν παρέλαβαν τους κατηγορούμενους παρουσία των δικηγόρων τους και στις 6:20 το απόγευμα της Τρίτης πέρασαν την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Νομικά, η κίνηση αυτή θεωρείται οικειοθελής παράδοση, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στη συνέχεια της δικογραφίας.



Συμφωνα με πληροφορίες, την πρώτη ημέρα μετά τη συμπλοκή, οι τρεις άνδρες είχαν βρει καταφύγιο στα βουνά, ενώ στη συνέχεια – σύμφωνα με πληροφορίες – φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γνωστών τους προσώπων στην ευρύτερη περιοχή.

