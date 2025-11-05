«Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη» – Τι λέει ο πρώην δικηγόρος του μετά την παραίτησή του (Video)

Στην απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του νομικού εκπροσώπου του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο πρώην δικηγόρος του επισήμανε ότι δεν μπορούσε, πια, να συνεργαστεί με τον τραγουδιστή ούτε και να προσφέρει κάτι περαιτέρω σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του κυρίου Μαζωνάκη. Νομίζω στην επιστολή μου αναφέρω λεπτομερώς τους λόγους. Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε να προσφέρω κάτι περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο και κατά συνέπεια οδηγήθηκα στην παραίτηση από τον χειρισμό των νομικών του υποθέσεων» τόνισε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εκφράσει την εκτίμηση που τρέφει για τον καλλιτέχνη, υπογραμμίζοντας ότι στην πρόσφατη υπόθεση με τον ακούσιο εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, η στήριξή του πέρα από επαγγελματική, ήταν και σε προσωπικό επίπεδο.

«Ως άνθρωπο τον συμπαθώ και τον εκτιμώ, γιατί πέρα από την επαγγελματική, αναπτύξαμε και μια προσωπική σχέση. Πέρα από τη νομική εκπροσώπηση, είχα και μια ανθρώπινη προσέγγιση γενικότερα της τελευταίας υπόθεσης. Λειτούργησα και ως άνθρωπος πέρα από νομικός, αλλά θεωρώ ό,τι ήταν να του προσφέρω το πρόσφερα, δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ και για αυτό τον λόγο σταμάτησα. Δεν χρειάζονται κάποια πράγματα να βγουν δημόσια, του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα» σημείωσε.

Η παραίτησή του

Στις 17 Οκτωβρίου, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι αποχωρεί από τις υποθέσεις του τραγουδιστή, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του χειρίστηκαν με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Η ανακοίνωση

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο

Γιώργος Μερκουλίδης

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω»

