Γιώργος Μαζωνάκης: Η μητέρα του ζήτησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο – «Υπέρ του τελικά κατέληξε η μεθόδευση», λέει ο δικηγόρος του

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, η οποία έγινε παρά τη θέλησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, ανατρέπεται μέρος των πληροφοριών που είχαν γίνει γνωστές για την υπόθεση. Όπως αναφέρθηκε, το άτομο που φέρεται να ζήτησε τον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική, ήταν η μητέρα του.

Τι υποστήριξε η μητέρα του – «Με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί» είπε ο καλλιτέχνης

Ο άνθρωπος που έφερε στον κόσμο τον Γιώργο Μαζωνάκη μετέβη σε Αστυνομικό Τμήμα με μία εκ των αδελφών του και ζήτησε τη νοσηλεία του, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική του κατάσταση έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του.

Χαρακτηριστικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε πει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ότι «με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί», κατηγορώντας τα μέλη της οικογένειάς του.

Από τη μεριά τους, σε αντίστοιχη ανακοίνωση το συγγενικό περιβάλλον του Μαζωνάκη είχε δηλώσει ότι το μοναδικό τους μέλημα είναι η υγεία του.

Εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/8) στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να πάρει το οριστικό εξιτήριο του. Αυτή η εξέλιξη μπέρδεψε τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πίστεψαν ότι η περιπέτεια του τραγουδιστή τέλειωσε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου με την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Όμως, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε πάρει θεραπευτική άδεια από τους γιατρούς, εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων των εξετάσεών του.

Πλέον, το κεφάλαιο «Δρομοκαΐτειο» κλείνει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο σπίτι του και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, όσον αφορά στα επαγγελματικά του, οι επόμενες κινήσεις του περιλαμβάνουν: Δύο τουλάχιστον μεγάλες συναυλίες, που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, εμφανίσεις στο «Fever» τη χειμερινή σεζόν και επιστροφή στο «The Voice».

Όσον αφορά στις νομικές κινήσεις του εναντίον των ανθρώπων που -σύμφωνα με τον ίδιο- καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη του, έβαλαν χέρι στην περιουσία του και έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό κατάστημα, ο δικηγόρος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Σαφή παραβίαση προσωπικών δεδομένων» λέει ο δικηγόρος η δημοσιοποίηση του εγκλεισμού

Αντίθετα, ξεκαθάρισε με απόλυτα σαφήνεια ότι η δημοσιοποίηση του ακούσιου εγκλεισμού του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο συνιστά σαφή παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση εκ των υστέρων για να διευκρινίσει τι ακριβώς συνέβη και να απαντήσει στα μηνύματα συμπαράστασης που δέχονταν ο τραγουδιστής.

Τέλος, στην ερώτηση αν θα κινηθούν νομικά εναντίον των υπευθύνων για την διαρροή, ο δικηγόρος απάντησε ότι η συγκεκριμένη μεθόδευση απέβη τελικά υπέρ του τραγουδιστή και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο των δραστών.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη» λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», δίνοντας νέες πληροφορίες για την κατάσταση του τραγουδιστή, αλλά και για τα επόμενα βήματα του.

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και φύγαμε από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας. Για να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα. Ο Γιώργος δεν είναι τρελός και είναι απόλυτα υγιής», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή την περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του Γιώργου είναι εξαιρετική. Είναι μια χαρά. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το Fever που θα αρχίσει τις χειμερινές του εμφανίσεις», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων του Γιώργου Μαζωνάκη. «Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, ο Γιώργος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλέον καμία σκιά όσον αφορά την ψυχική του υγεία. Είναι δεδομένο ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά του δεδομένα», σημείωσε ο δικηγόρος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ακούσια νοσηλεία ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας: «Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν» είπε.

