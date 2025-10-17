Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Ποιον λόγο επικαλέστηκε

Την παραίτησή του από πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσε ο Γιώργος Μερκουρίδης, για λόγους προσωπικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Σε ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης, ο μέχρι πρότινος δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή έκανε γνωστό ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από την υπεράσπισή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

