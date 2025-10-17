Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε τη λίμνη Πολυφύτου κολυπώντας 2,5 χλμ. (Video)

Μπροστά σ ένα αναπάντεχο γεγονός βρέθηκε στην λίμνη Πολυφύτου ο νεαρός ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας. Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παραμένει στο σημείο της λίμνης και παρακολουθεί σε απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χλμ.

Από το βίντεο φαίνεται ότι το ζώο είναι αρκετά μεγάλο και δεν φέρει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι πρώτη φορά βλέπει αρκούδα να διασχίζει τα νερά της λίμνης αν και στο παρελθόν έχει δει αρκετές φορές αγριογούρουνα να την διασχίζουν από την μία όχθη στην άλλη.

