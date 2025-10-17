search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 14:23

Κοζάνη: Αρκούδα διέσχισε τη λίμνη Πολυφύτου κολυπώντας 2,5 χλμ. (Video)

17.10.2025 14:23
arkouda-limni-polyfytou

Μπροστά σ ένα αναπάντεχο γεγονός βρέθηκε στην λίμνη Πολυφύτου ο νεαρός ψαράς Θανάσης Γκαμπούρας. Πηγαίνοντας να ρίξει τα δίκτυα του εντόπισε μια μεγαλόσωμη αρκούδα να κατευθύνεται κολυμπώντας από την πλευρά του χωριού Κρανίδια Σερβίων προς την απέναντι όχθη της λίμνης που είναι το χωριό Καισαρειά Κοζάνης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Θανάσης Γκαμπούρας δήλωσε ότι παραμένει στο σημείο της λίμνης και παρακολουθεί σε απόσταση την πορεία του ζώου προκειμένου να μην το τρομάξει μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη. Η όλη διαδρομή που έκανε η αρκούδα απο το ένα σημείο στο άλλο της λίμνης είναι μια απόσταση τουλάχιστον 2,5 χλμ.

Από το βίντεο φαίνεται ότι το ζώο είναι αρκετά μεγάλο και δεν φέρει κάποιο τραυματισμό. Ο νεαρός ψαράς ανέφερε ότι πρώτη φορά βλέπει αρκούδα να διασχίζει τα νερά της λίμνης αν και στο παρελθόν έχει δει αρκετές φορές αγριογούρουνα να την διασχίζουν από την μία όχθη στην άλλη.

Διαβάστε επίσης:

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αυτόπτης μάρτυρας σε σοκαριστικό ατύχημα στο Σύνταγμα – Η στιγμή που καλεί ασθενοφόρο (Video)

Φοινικούντα: Τι έδειξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ανιψιού – Στα «σκαριά» αναπαράσταση για να χυθεί φως στο έγκλημα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος που καταζητείται στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

dwrea-organwn
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

advertorial-
ADVERTORIAL

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» έρχεται στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:32
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

1 / 3