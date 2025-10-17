Φοινικούντα: Τι έδειξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ανιψιού – Στα «σκαριά» αναπαράσταση για να χυθεί φως στο έγκλημα

Σε αναπαράσταση αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προχωρήσει η αστυνομία προκειμένουν να ρίξει φως στη μυστηριώδη δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι πληροφορίες θέλουν την αστυνομία να προχωρά σε αναπαράσταση, φέρνοντας μαζί στο σημείο τους δυο 22χρονους συλληφθέντες και τον μοναδικό μάρτυρα, τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αντιφάσεις μεταξύ των δύο συλληφθέντων παραμένουν, με σκοτεινό σημείο το ποιός τράβηξε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ένα προμελετημένο έγκλημα.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει στραμμένο το βλέμμα της σε συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου θύματος, θεωρώντας το ως ηθικό αυτουργό της δολοφονίας, αλλά και σε μια γυναίκα η οποία πιθανότατα έπαιξε και τον ρόλο του μεταφορέα του 22χρονου συνεργού μετά τη δολοφονία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η άρση τηλεφωνικού απορρήτου έδειξε το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός του θύματος και ο μοναδικός μάρτυρας της διπλής δολοφονίας.

Όπως προκύπτει τηλεφώνησε μετά τη δολοφονία τον εργοδότη του 22χρονου που συνελήφθη για το έγκλημα ως συνεργός του εκτελεστή.

Υπενθυμίζεται ότι το ένα άτομο που παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία, φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο. Ισχυρίστηκε ότι βράχηκε και ότι το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Οι Αρχές έχουν στο στόχαστρο ακόμη δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος.

