Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος που καταζητείται στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Δύο νεαροί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ισάριθμων ενταλμάτων που εξέδωσαν οι ανακριτικές αρχές, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία δρούσε μέσω Διαδικτύου, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ανά την υφήλιο. Πρόκειται για 21 ετών Ελληνοαμερικανό, φερόμενο ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης και τον 18χρονο Έλληνα συνεργό του.

Ο πρώτος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των ΗΠΑ που ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για τις ίδιες πράξεις από αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε, από τη μία, ότι ο 21 ετών κατηγορούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ήταν ημεδαπός, και από την άλλη ότι τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα – όπου ζει ο ίδιος με την οικογένειά του- και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν δικαιοδοσία.

‘Αλλωστε, το διάστημα εκείνο ήταν σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που οδήγησε τελικά στην απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του αλλά και του συνεργού του, με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στα κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης καταλογίζεται ότι προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, με σκοπό να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Κατά τα αμερικανικά έγγραφα, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περιγράφεται ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική». Κατά πληροφορίες, φέρει την ονομασία «764» και τα μέλη της στοχεύουν σε ανήλικα, μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών που κλήθηκαν να αποφασίσουν για το αίτημα έκδοσης του 21χρονου στις ΗΠΑ, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Πάτησα κάποιο λινκ στο Ίντερνετ […] Δεν είμαι κακός άνθρωπος, ούτε αρχηγός αυτής της οργάνωσης».

Πλέον θα κληθεί με τον 18χρονο συνεργό του να δώσουν εξηγήσεις στην ΣΤ΄(6η) τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

