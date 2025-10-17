Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αυτόπτης μάρτυρας σε σοκαριστικό ατύχημα στο Σύνταγμα – Η στιγμή που καλεί ασθενοφόρο (Video)

Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) στην Πλατεία Συντάγματος περιέγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος βρέθηκε στο σημείο όπου νεαρός Δανός τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από μία σοκαριστική πτώση που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στο κέντρο της Αθήνας.

«Βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο για να χαιρετήσουμε κάποιους φίλους που έφευγαν για Θεσσαλονίκη και έβλεπα τα δύο παιδιά από τη Δανία που έπαιζαν, ο ένας με πατίνι. Κάποια στιγμή γυρίζω το κεφάλι μου και το παιδί με το πατίνι είχε βρεθεί στο κενό. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία τι θα γίνει, πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι του ξενοδοχείου στην αστυνομία. Επειγόντως πρέπει να μπουν κάγκελα σε εκείνο το σημείο» αφηγήθηκε ο παρουσιαστής, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω».

«Μάθαμε ότι το παιδί έχει σπάσει το ιερό οστό, θα πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για πολύ καιρό. Εμείς κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει, δεν κουνιόταν για αρκετή ώρα» τόνισε.

Λίγο πριν βγει ζωντανά στον αέρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, προβλήθηκε και αποκλειστικό βίντεο που κατέγραψε ο Αναστάσης Ντούγκας με το κινητό του τηλέφωνο, ο οποίος, επίσης, έτυχε να βρίσκεται στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

«Σας τηλεφωνώ γιατί δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν από την αστυνομία. Υπάρχει ένα παιδί που χτύπησε απέναντι από τη Βουλή, έχετε ενημερωθεί; Φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, κύριε! Έχουν περάσει 3μιση λεπτά που συζητάμε και ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει σε λίγα λεπτά! Πώς να του δώσουμε πρώτες βοήθειες, αφού δεν ξέρουμε; Να του κάνουμε κακό;» ακούγεται να λέει, εμφανώς αναστατωμένος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

