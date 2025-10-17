Καιρός: Alert από Μαρουσάκη για διπλό κύμα κακοκαιρίας (Video)

Για δύο κύματα κακοκαιρίας τα οποία θα επηρεάσουν τη χώρα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, έκανε λόγο ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως εξήγησε στο ΟΡΕΝ, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη αρχίσει, με ισχυρές καταιγίδες να σχηματίζονται στο Ιόνιο. Το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά, επιδεινώνοντας τον καιρό σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο (κυρίως στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του), στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τα δυτικά – νότια παράλια της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο ο καιρός είναι ηπιότερος. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 30°C, ενώ στη βορειοδυτική Ελλάδα δεν θα ξεπερνά τους 10-14°C. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και αυξημένη ολισθηρότητα στο οδικό δίκτυο, με θερμοκρασία έως 23°C. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο «κλειστός», χωρίς όμως έντονες βροχές, με μέγιστη θερμοκρασία 19°C.

Όσον αφορά στο Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος αλλά σταδιακά θα βελτιωθεί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και τα βόρεια. Οι βροχές θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σηματοδοτώντας το τέλος του πρώτου κύματος.

Από την Κυριακή, όμως, νέο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα, ξεκινώντας από το Ιόνιο και φτάνοντας μέχρι το Αιγαίο. Το δεύτερο κύμα θα διαρκέσει έως την Τρίτη, πλήττοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, με καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μια ατμοσφαιρική «λωρίδα» διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δημιουργώντας έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις. Στα νότια θα επικρατήσει ζέστη, ενώ στα βόρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνά τους 17°C.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. «Όπως όλα δείχνουν, από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου θα οδηγηθούμε στο καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, με ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

