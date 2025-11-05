Σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Προβλήματα στους δρόμους (Photos/Videos)

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και χαλάζι να έχουν ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, στα Χανιά σημειώνεται έντονη βροχόπτωση, με αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα στην περιοχή Αστρίτσια, σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση, με τους δρόμους να καλύπτονται από ένα λευκό «πέπλο».

Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στη διαδρομή προς το χωριό Σίσι, ενώ στον ΒΟΑΚ, λόγω έργων που εκτελούνται, έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, στο ύψος του Φόδελε.

Αναφορές στα social media κάνουν λόγο για χαλαζόπτωση και στις Σίσες του Ρεθύμνου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ολισθηρότητα του δρόμου σε συνδυασμό με τη μειωμένη ορατότητα αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

