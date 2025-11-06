Παρά τρίχα νέα Τέμπη: Τρένο κινήθηκε σε λάθος γραμμή επί περίπου 7 λεπτά

To εφιαλτικό «μάθημα» της τραγωδίας των Τεμπών φαίνεται ότι δεν έγινε μάθημα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι στους ελληνικούς σιδηροδρόμους επικρατεί ακόμα η λογική «πάμε κι όπου βγει».

Σύμφωνα με καταγγελία επιβάτη, στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα των 17:30 χθες Τετάρτη, η αμαξοστοιχία μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου και κινήθηκε σε αυτή για περίπου 3-4 χιλιόμετρα (περίπου 7 λεπτά) προτού σταματήσει και επιστρέψει πίσω, ώστε να ακολουθήσει τη σωστή πορεία. Όπως αναφέρει ο επιβάτης, όταν ένας συνεπιβάτης ρώτησε υπάλληλο του τρένου για το περιστατικό, εκείνος απάντησε πως «κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή».

Ευτυχώς, την ώρα εκείνη δεν ερχόταν άλλο τρένο στη γραμμή και έτσι αποφεύχθηκε ένα ακόμη τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, το περιστατικό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα κατά πόσο η αδιανόητη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έγινε μάθημα και κατά πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, όσον αφορά στις συνθήκες ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»

Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)