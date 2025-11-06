search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 11:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 09:26

Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)

06.11.2025 09:26
salamina_dolofonia

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης γυναίκας που βρεθηκε άγρια δολοφονημένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Σαλαμίνα.

Η άτυχη γυναίκα δεν δέχτηκε απλά επίθεση με κίνητρο τη ληστεία αλλά απίστευτης βιαιότητας χτυπήματα, σχεδόν σε όλο της το σώμα, από κατσαβίδια, ρόπαλο και μαχαίρια.

«Ήτανε μέσα στο σπίτι μπήκαν κάποιοι και την σκότωσαν!», λέει στο Star η κόρη της γυναίκας, για να προσθέσει ο γιος της «Της κόψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!».

«Είχε βαρύ το τραύμα πίσω στο κεφάλι αυτό το είδα ξεκάθαρα είχε τεράστια χαρακιά στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έτσι όπως ήταν κάτω… Αυτοί που μπήκανε είχαν ρόπαλο, αμβλύ αντικείμενο, κατσαβίδι και μαχαίρι», αποκαλύπτει ο γιος της.

Οι αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο γιος της γυναίκας μιλώντας στο Star περιέγραψε τα όσα ανατριχιαστικά έζησε όταν κλήθηκε να μπει μέσα στο σπίτι και να δει δολοφονημένη την μητέρα του.

«Ήταν η μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι πεσμένη με πολλές κουβέρτες πάνω της γιατί είχανε σηκώσει στρώματα είχαν ανοίξει ντουλάπια είχαν κάνει έναν πανικό τις κηλίδες αίματος κάτω… στους τοίχους».

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και οικιακή βοηθός η οποία πήγαινε λίγες μέρες την εβδομάδα και πρόσεχε την 75χρονη.

«Ερχότανε μια κυρία δυο-τρεις φορές τη βδομάδα. Την ξέρουμε 10 χρόνια, η μάνα μου της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα οτιδήποτε αν είναι δυνατόν… Δεν είχαμε όμως όλοι και την καλύτερη άποψη, κακά τα ψέματα…».

«Θα τους βρούμε σίγουρα ότι και να γίνει αν δεν τους βρω δεν θα ησυχάσω!», λέει με τη σειρά της η κόρης της.

Διαβάστε επίσης:

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Bορίζια: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 11:41
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

1 / 3