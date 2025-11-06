Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)

Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης γυναίκας που βρεθηκε άγρια δολοφονημένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Σαλαμίνα.

Η άτυχη γυναίκα δεν δέχτηκε απλά επίθεση με κίνητρο τη ληστεία αλλά απίστευτης βιαιότητας χτυπήματα, σχεδόν σε όλο της το σώμα, από κατσαβίδια, ρόπαλο και μαχαίρια.

«Ήτανε μέσα στο σπίτι μπήκαν κάποιοι και την σκότωσαν!», λέει στο Star η κόρη της γυναίκας, για να προσθέσει ο γιος της «Της κόψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!».

«Είχε βαρύ το τραύμα πίσω στο κεφάλι αυτό το είδα ξεκάθαρα είχε τεράστια χαρακιά στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έτσι όπως ήταν κάτω… Αυτοί που μπήκανε είχαν ρόπαλο, αμβλύ αντικείμενο, κατσαβίδι και μαχαίρι», αποκαλύπτει ο γιος της.

Οι αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο γιος της γυναίκας μιλώντας στο Star περιέγραψε τα όσα ανατριχιαστικά έζησε όταν κλήθηκε να μπει μέσα στο σπίτι και να δει δολοφονημένη την μητέρα του.

«Ήταν η μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι πεσμένη με πολλές κουβέρτες πάνω της γιατί είχανε σηκώσει στρώματα είχαν ανοίξει ντουλάπια είχαν κάνει έναν πανικό τις κηλίδες αίματος κάτω… στους τοίχους».

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει και οικιακή βοηθός η οποία πήγαινε λίγες μέρες την εβδομάδα και πρόσεχε την 75χρονη.

«Ερχότανε μια κυρία δυο-τρεις φορές τη βδομάδα. Την ξέρουμε 10 χρόνια, η μάνα μου της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα οτιδήποτε αν είναι δυνατόν… Δεν είχαμε όμως όλοι και την καλύτερη άποψη, κακά τα ψέματα…».

«Θα τους βρούμε σίγουρα ότι και να γίνει αν δεν τους βρω δεν θα ησυχάσω!», λέει με τη σειρά της η κόρης της.

