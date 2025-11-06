Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

Τραγικη κατάληξη στην αναζήτηση του Γρηγόρη Π., 21 ετών, που τα ίχνη του είχαν χαθεί από τον Ιούνιο.

Όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του αργά χθες (05.11.2025) το βράδυ, ο νεαρός άνδρας αγνοείτο εδώ και πέντε μήνες, όταν και είχε εξαφανιστεί στην Αθήνα.

Ο 21χρονος Γρηγόρης Π. είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου από την Αθήνα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σχετικά και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του νεαρού στις 11 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έπειτα από πέντε μήνες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης, καθώς ο Γρηγόρης Π. είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του 21χρονου από το νοσοκομείο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεαρού.

