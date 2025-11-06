Όπλα, παράδοση και η εκκωφαντική σιωπή του κράτους – Ανησυχητικά στοιχεία για την οπλοκατοχή και διακίνηση στην Κρήτη

Στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, το να κυκλοφορεί κανείς με ένα πιστόλι στη ζώνη είναι τόσο συνηθισμένο όσο το να κυκλοφορεί μια μάνα με ένα μωρό στην αγκαλιά.

Την ώρα που όλες οι κάμερες είναι στραμμένες στα Βορίζια με το αιματοβαμμένο επεισόδιο να συγκλονίζει το νησί, η συζήτηση για την οπλοκατοχή στην Κρήτη παύει να είναι μόνο ιστορία και γίνεται εθνικό πρόβλημα.

Δύο νεκροί και τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών που άφησε ξανά πίσω της ερωτήματα για τις ρίζες και τις συνέπειες της βίας. Την ίδια στιγμή, οι κατασχέσεις όπλων και οι δικογραφίες για παράνομη οπλοκατοχή αυξάνονται με εκρηκτικά ποσοστά στα Χανιά και το Ρέθυμνο δείχνοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αλλά τάση που κλιμακώνεται.

Τοπικοί άρχοντες και φορείς ζητούν ριζικές παρεμβάσεις, ενώ οι αρχές και η κοινωνία προσπαθούν να σπάσουν την «σιωπή» που συχνά καλύπτει την οπλοφορία και την παράνομη διακίνηση. Έξι μέρες μετά τη φονική συμπλοκή μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή μετά τη δολοφονία των Φανούρη Καργάκη και Ευαγγελίας Φραγκαδάκη.

«Πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και τις επόμενες δύο-τρεις μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, των περαιτέρω ελέγχων. Και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Βέβαια δεν φθάνουν μονάχα τα όσα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι η Κρήτη λειτουργεί ως κόμβος διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Κάτι που φαίνεται ήδη από το περασμένο καλοκαίρι όταν συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης γνωστής και ως «η μαφία της Κρήτης».

Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, οι αριθμοί παρουσιάζουν θεαματική άνοδο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, με τις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στα Χανιά, οι κατασχέσεις όπλων αυξήθηκαν κατά 272%, ενώ στο Ρέθυμνο η αύξηση άγγιξε το 40,9%. Από τις αρχές του έτους έως και τον Αύγουστο, οι περισσότερες δικογραφίες για παράνομη κατοχή και διακίνηση οπλισμού σχηματίστηκαν στο Ηράκλειο (281 υποθέσεις), με τα Χανιά να ακολουθούν (146).

Συνολικά, 581 άτομα συνελήφθησαν στην Κρήτη για συναφή αδικήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη δικογραφία που σχηματίστηκε στα τέλη του καλοκαιριού, γνωστή και ως υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης». Εκτός από το εμπόριο ναρκωτικών και τις υποθέσεις εκβιασμών, οι αρχές αποκάλυψαν και εκτεταμένο κύκλωμα παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

Στα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνονται συνομιλίες μελών της οργάνωσης, τα οποία χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως Viber, Telegram και Signal για να διαφημίζουν τα όπλα τους — από περίστροφα μέχρι καλάσνικοφ — μέσω φωτογραφιών και βίντεο. Οι τιμές ξεκινούσαν περίπου από 2500 ευρώ για ένα πιστόλι και έφταναν έως 5.000 ευρώ για καλάσνικοφ ή τις 6000 ευρώ για ένα ούζι που είναι δυσεύρετο. Βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει το αν το «σιδερικό» είναι καθαρό. Που σημαίνει ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε παράνομες ενέργειες.

Πως όμως ο οπλισμός φθάνει στην Κρήτη και αλλάζει χέρια; Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ολόκληρο δίκτυο με πλοκάμια σε πολλά σημεία της χώρας, με την Κρήτη να είναι ένας από τους κύριους πυλώνες υποδοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο οπλισμός ενδέχεται να φθάνει στην Κρήτη από τα λιβυκά παράλια, την ώρα που στην κρητική ύπαιθρο εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά όπλα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παρά τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας, ο πραγματικός αριθμός των όπλων που κυκλοφορούν παράνομα στο νησί παραμένει άγνωστος. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, με τα νούμερα να κυμαίνονται από 400.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα. Η οπλοκατοχή στην Κρήτη δεν είναι νέο φαινόμενο. Ιστορικά, το όπλο θεωρούνταν μέσο αυτοπροστασίας απέναντι σε επιδρομές και εχθρούς. Σήμερα, όμως, έχει αποκτήσει κοινωνικά και συμβολικά χαρακτηριστικά, που συχνά συνδέονται με την επίδειξη πλούτου και ισχύος. Δεν έχουν λείψει οι προσπάθειες περιορισμού του φαινομένου.

Το 2005, στα Ανώγεια, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και επιφανείς Κρητικοί συνυπέγραψαν διακήρυξη κατά της οπλοχρησίας, παρουσία του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη και του υφυπουργού Χρήστου Μαρκογιαννάκη. Δυο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2007 είχαμε τον τραυματισμό του ειδικού φρουρού του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων Στάθη Λαζαρίδη, στην επιχείρηση – φιάσκο για την εξάρθρωση της μαφίας του Μυλοποτάμου. Ο Στάθης Λαζαρίδης ξεψύχησε στις 6 Σεπτεμβρίου 2015, μετά από “άγρυπνο κώμα” που κράτησε 8 χρόνια!

Μετά τις συλλήψεις και την παραπομπή δεκάδων Ζωνιανών στη δικαιοσύνη, οι επιτελείς της Αστυνομίας διαβεβαίωναν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Όμως διαψεύστηκαν λίγους μήνες αργότερα, όταν τον Ιούνιο του 2009 οι ειδικοί φρουροί που κατεδίωκαν ένα αγροτικό φορτηγάκι, το οποίο είχε χτυπήσει το περιπολικό τους χωρίς να σταματήσει, «έπεσαν» πάνω σε 40 Ζωνιανούς, που τους απείλησαν με όπλα και τους ανάγκασαν να φύγουν από το χωριό «με την ουρά στα σκέλια», πετροβολώντας το αυτοκίνητό τους!

Η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης μίλησε τότε για «αγρότες με καταθέσεις εκατομμυρίων», για «κτηνοτρόφους που πυροβολούν αστυνομικούς και μετά επευφημούν τους πολιτικούς της τοπικής κοινωνίας» και «άεργους που κατηγορούνται για ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών και διασκεδάζουν την αποφυλάκισή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δίπλα στα αγαπημένα τους δολοφονικά όπλα».

Έκτοτε υπήρξαν εκατοντάδες περιστατικά παράνομης οπλοκατοχής. Τι και αν ιδρύθηκαν τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Η κατάσταση δεν άλλαξε ποτέ πραγματικά. Μονάχα αν οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν έπαιρναν αποφάσεις, όπως το 2014 στο χωριό Ασή Γωνιά, όπου μετά τον θάνατο ενός κατοίκου από μπαλωθιές σε γλέντι, οι κάτοικοι αποφάσισαν συλλογικά να σταματήσουν την οπλοφορία στις τοπικές τους εκδηλώσεις.

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, η οπλοκατοχή στην Κρήτη παραμένει ένα σύνθετο ζήτημα που συνδυάζει την παράδοση, την κοινωνική ψυχολογία και την εγκληματικότητα. Ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές αλλά και την ίδια την κρητική κοινωνία.

