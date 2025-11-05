Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 5/11, στην περιοχή όπου βρίσκεται εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο, στον οικισμό Γλύστρα του Δήμου Πύλης στα Τρίκαλα.
Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, τμήμα του βουνού υποχώρησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, με την κατολίσθηση να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στον δρόμο.
