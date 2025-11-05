search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.11.2025 20:25

Μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

05.11.2025 20:25
katolisthisi-trikala

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 5/11, στην περιοχή όπου βρίσκεται εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Μυρόφυλλο, στον οικισμό Γλύστρα του Δήμου Πύλης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, τμήμα του βουνού υποχώρησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, με την κατολίσθηση να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στον δρόμο. 

