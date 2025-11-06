Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές, μέσα στον αστικό ιστό καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή.

Αυτή τη φορά η κάμερα κατέγραψε δύο αγριογούρουνα να έχουν μπει και να βοσκούν το γκαζόν μέσα στο Δαφνί…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο καθώς κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου, από την πίσω πλευρά, όπου δεν έχει μάντρες, αλλά σύρμα, σκάβουν στο χώμα και μπαίνουν μέσα, αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα αγριογούρουνα έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.

