search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 08:45

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

06.11.2025 08:45
agriogourouna_dafni_

Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές, μέσα στον αστικό ιστό καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή.

Αυτή τη φορά η κάμερα κατέγραψε δύο αγριογούρουνα να έχουν μπει και να βοσκούν το γκαζόν μέσα στο Δαφνί…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο καθώς κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου, από την πίσω πλευρά, όπου δεν έχει μάντρες, αλλά σύρμα, σκάβουν στο χώμα και μπαίνουν μέσα, αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο τα αγριογούρουνα έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και δηλώνουν πως έχουν στείλει επιστολές ζητώντας ενίσχυση της περίφραξης.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια

Όπλα, παράδοση και η εκκωφαντική σιωπή του κράτους – Ανησυχητικά στοιχεία για την οπλοκατοχή και διακίνηση στην Κρήτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Σχεδόν το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί – Οι πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τι πρέπει να γίνει

moutidou-new
MEDIA

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

agriogourouna_dafni_
ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:52
cancer_new
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος: Σχεδόν το 40% των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί – Οι πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο, τι πρέπει να γίνει

moutidou-new
MEDIA

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

agriogourouna_dafni_
ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

1 / 3