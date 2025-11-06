search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 14:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 11:28

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

06.11.2025 11:28
trapezokathismata

Σε δεκατρείς νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε), από τις 7 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, με σκοπό να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Προστατεύουμε το δικαίωμα όλων των Αθηναίων να κινούνται και να απολαμβάνουν ελεύθερα την πόλη τους».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωράει σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Οι σφραγίσεις αυτές αφορούν υπέρβαση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Όσοι παρακάμπτουν τον νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν:

  • 5 καταστήματα για 10 ημέρες
  • 2 καταστήματα για 6 ημέρες
  • 3 καταστήματα για 5 ημέρες
  • 3 καταστήματα για 4 ημέρες

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν σφραγίσεις σε έξι καταστήματα στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στην 3η Δημοτική Κοινότητα, ένα στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 σφραγίσεις.

Διαβάστε επίσης

Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Παρά τρίχα νέα Τέμπη: Τρένο κινήθηκε σε λάθος γραμμή επί περίπου 7 λεπτά

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Bορίζια: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 14:53
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

1 / 3