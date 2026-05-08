Σύλληψη 32χρονου που πήγαινε ανάποδα με πατίνι στη λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη 32χρονος που οδηγούσε πατίνι ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ο άνδρας, πήγαινε ανάποδα και όταν του έκαναν σήμα αστυνομικοί δεν σταμάτησε. Τελικά, τον ακινητοποίησαν επί της Ερατοσθένους.

Το αλκοτέστ εντόπισε 0,14 mg/l με 0,12 mg/l αλκόολ και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Διαβάστε επίσης

Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ηράκλειο: Άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα στην πρώην σύντροφό του και την έσερνε στο έδαφος – Σοκαριστικό βίντεο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν το μυστήριο με το θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα – Η σύνδεση της Ουκρανίας και τα σενάρια