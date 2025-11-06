Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος αλλά υπό επιτήρηση ο 13χρονος που άρπαξε ηλεκτρικό πατίνι από 21χρονο, προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Ελεύθερος, αλλά υπό επιτήρηση, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 13χρονος από τη Θεσσαλονίκη, που κατηγορείται ότι έκλεψε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο, προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι.

Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, ενώ ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο. Μετά την απολογία του, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, υπό τον όρο της επιτήρησής του από επιμελητή ανηλίκων.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη, πλησίον του Λευκού Πύργου.

Ο 21χρονος που έπεσε θύμα της επίθεσης στάθμευε το πατίνι, όταν ο 13χρονος τον πλησίασε και τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι, αν δεν του δώσει το πατίνι.

Φοβούμενος για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει, ο 21χρονος παρέδωσε το πατίνι στον ανήλικο, και κάλεσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 13χρονο λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση.

Όπως έγινε γνωστό,ο 21χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανήλικου, ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες και μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ημέρες

Αθήνα: Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί – Άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Photos)

Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: H ExxonMobil μπαίνει στο Block 2