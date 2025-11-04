search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.11.2025 08:18

Θεσσαλονίκη: Δεκατριάχρονος επιχείρησε να κλέψει πατίνι από 21χρονο- Του είπε ότι έχει μαχαίρι

04.11.2025 08:18
patini

Ανήλικος συνελήφθη στη μία τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ισχυριζόμενος ότι είχε μαχαίρι για να τον φοβίσει, αφαίρεσε από 21χρονο πατίνι, το οποίο είχε νοικιάσει νωρίτερα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Λευκό Πύργο.

Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικοί τον έπιασαν στην οδό Τσιμισκή.

Ο δράστης είναι 13χρονος.

