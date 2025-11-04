Θεσσαλονίκη: Δεκατριάχρονος επιχείρησε να κλέψει πατίνι από 21χρονο- Του είπε ότι έχει μαχαίρι

Ανήλικος συνελήφθη στη μία τα ξημερώματα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ισχυριζόμενος ότι είχε μαχαίρι για να τον φοβίσει, αφαίρεσε από 21χρονο πατίνι, το οποίο είχε νοικιάσει νωρίτερα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον Λευκό Πύργο.

Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικοί τον έπιασαν στην οδό Τσιμισκή.

Ο δράστης είναι 13χρονος.

