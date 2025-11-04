Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοση από τους πολίτες – Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

Λήγει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η προθεσμία – μετά την παράταση που δόθηκε – για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, με τους πολίτες να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού είναι απαραίτητη για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Η έκδοσή του θα πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία για τους πολίτες.

Στις νέες ταυτότητες, ο 12ψήφιος αριθμός θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Οι πολίτες που θα επιλέξουν να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

Όσοι πολίτες δεν ενεργοποιήσουν εγκαίρως τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου έχει επισημάνει ότι από τις 6 Νοεμβρίου ο αριθμός αυτός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, εφόσον τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα είναι ορθά.

Προσωπικός Αριθμός -Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης

Eισέρχονται στην εφαρμογή myinfo με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Μέσω της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.». Σημειώνεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται. Από 5 Σεπτεμβρίου ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδοθεί αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

