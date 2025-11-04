search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 07:58

Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοση από τους πολίτες – Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

04.11.2025 07:58
proswpikos_arithmos-1536×864

Λήγει την Τρίτη 5 Νοεμβρίου η προθεσμία – μετά την παράταση που δόθηκε – για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, με τους πολίτες να καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι η αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού είναι απαραίτητη για την έκδοση νέας ταυτότητας.

Η έκδοσή του θα πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία για τους πολίτες.

Στις νέες ταυτότητες, ο 12ψήφιος αριθμός θα αναγράφεται στο πίσω μέρος του εγγράφου.

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός θα αντικαταστήσει σταδιακά τους πολλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Οι πολίτες που θα επιλέξουν να κάνουν μόνοι τους τη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

Όσοι πολίτες δεν ενεργοποιήσουν εγκαίρως τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου έχει επισημάνει ότι από τις 6 Νοεμβρίου ο αριθμός αυτός θα αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, εφόσον τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα είναι ορθά.

Προσωπικός Αριθμός -Βήμα βήμα η διαδικασία έκδοσης

Eισέρχονται στην εφαρμογή myinfo με χρήση των κωδικών TaxisNet και χρήση δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που λαμβάνουν στο κινητό που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Μέσω της εφαρμογής, αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων τους με βάση το Μητρώο Πολιτών και επιβεβαιώνουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς που συνδέονται με τα μητρώα: α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) Ενιαίο Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.ΙΚ.Α.) Α.Ε., δ) Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ε) ΕΜΕπ (emep.gov.gr) που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επεξεργασία στοιχείων» και επιβεβαιώνουν, επιλέγοντας «σωστό» και «λάθος» για τα παρακάτω: Ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης, όπως αντλούνται από Δημοτολόγιο, Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, email και διεύθυνση) που μπορούν να μεταβληθούν μόνο μέσω ΕΜΕπ.

Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

Σε περίπτωση που επιλέξουν «λάθος» για κάποιο στοιχείο, συμπληρώνουν το διορθωμένο στο αντίστοιχο πεδίο.

Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, Δήμο, ΑΜΚΑ και ΑΔΤ και στην συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία που υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν καταγραφεί εκεί ορθά, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο του Δήμου που ανήκει για να τα διορθώσει.

Ακολούθως, προκειμένου να εκδώσουν τον Π.Α. επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.» και ύστερα διαλέγουν τα δύο πρώτα ψηφία σε αναδυόμενο πεδίο (drop down). Επιλέγουν μεταξύ 24 αλφαριθμητικών ψηφίων, 10 αριθμητικά (0-9) και 14 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Προσωπικού Αριθμού (check digit).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τους πολίτες να επιλέγουν «Έκδοση Π.Α.». Σημειώνεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται. Από 5 Σεπτεμβρίου ο Προσωπικός Αριθμός θα αποδοθεί αυτόματα σε όλους τους πολίτες που δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης 

Μακελειό στα Βορίζια: Επεκτείνονται οι έρευνες για τους τρεις καταζητούμενους – «Τα ανίψια μου απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν», λέει ο αδελφός της 56χρονης

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σχετιζόμενη με τη βεντέτα στα Βορίζια – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

moutidou-new
LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο – Μας έβριζαν και λέγαμε «έτσι είναι η δουλειά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 09:43
prison_arxeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σχετιζόμενη με τη βεντέτα στα Βορίζια – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

taxi_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

1 / 3