06.11.2025 15:58

Αθήνα: Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί – Άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Photos)

06.11.2025 15:58
sillalitirio syntagma 88- new

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο οποίο πήραν μερος εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές.

Με αιτήματα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά και την άρση των αποφάσεων για συγχωνεύσεις τμημάτων, δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Μαζί τους, φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και στις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα των ΑΕΙ.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή, το κύριο σώμα της οποίας έφτασε με καπνογόνα και συνθήματα στο Σύνταγμα.

Μπροστά στη Βουλή βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.

