ΕΛΛΑΔΑ

06.11.2025 16:16

Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού – Θα ήταν καταστροφικό για τον αγώνα μας» (Video)

06.11.2025 16:16
panos routsi suntagma

Δεν θα υποστήριζε ένα κίνημα υπό την Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι την Πέμπτη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Ο κ. Ρούτσι εξήγησε στη συνέχεια για ποιο λόγο δεν θα το έκανε, καθώς όπως είπε «Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα».

«Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα ή «κύμα» θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι. Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», δήλωσε.

«Θα έβλεπα ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη γιατί ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός μέχρι τότε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια μίλησε για την κατάσταση της υγείας του μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας: «Καλά είμαι, αν και έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, με βλέπει γιατρός. Λιποθύμησα λόγω της πίεσής μου, με πήγαν ξανά στο νοσοκομείο. Είναι από το άγχος και το στρες, νοσηλεύτηκα 3-4 ημέρες. Με επισκέφθηκαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, ήρθε και ο Νίκος Καρβέλας. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Ήρθε εντελώς αυθόρμητα, αργά, και δεν ήθελε καθόλου δημοσιότητα».

