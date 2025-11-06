Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

Η άγρια συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια έφερε με τραγικό τρόπο ξανά στην επιφάνεια το πρωτόγονο και με μοιραίες συνέπειες φαινόμενο της οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Ένα φαινόμενο που σε κάποιες, όχι όμως λίγες, τοπικές κοινωνίες στο νησί, – για την ακρίβεια σχεδόν παντού – μοιάζει με “αξιακό” πεδίο, επί του οποίου μετριέται το κύρος και η “τιμή” του καθενός. Τα όπλα μοιάζουν “κοινωνικά αξεσουάρ”, δείγμα δύναμης και χαρακτήρα.

Kι όμως, αυτή η καταστροφικά διαδεδομένη και εντελώς διαστρεβλωτική των πολιτισμένων προτύπων, συμπεριφορά, δεν αγγίζει τους πάντες. Λίγο πριν επιβληθεί ως στερεότυπο ο τύπος του “Κρητικού που κατέχει όπλο”, αναδεικνύονται οι άνθρωποι εκείνοι που κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, απορρίπτοντας αρρωστημένες νοοτροπίες και κοινωνικά θέσφατα.

Ο μελωδός, ποιητής και ταυτόχρονα καθόλα επιτυχημένος ΤikToker Στέφανος Ζαχαριουδάκης απαντά στην εφιαλτική μόδα των “σκληροτράχηλων” συντοπιτών με μία μαντινάδα ράπισμα στην οπλοκατοχή. Μαντινάδα επίκαιρη, που τα σπάει στα σόσιαλ.

