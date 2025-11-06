search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 21:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 19:31

Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

06.11.2025 19:31
stefanoudakis kriti mantinada 998- new

Η άγρια συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια έφερε με τραγικό τρόπο ξανά στην επιφάνεια το πρωτόγονο και με μοιραίες συνέπειες φαινόμενο της οπλοκατοχής στην Κρήτη.

Ένα φαινόμενο που σε κάποιες, όχι όμως λίγες, τοπικές κοινωνίες στο νησί, – για την ακρίβεια σχεδόν παντού –  μοιάζει με “αξιακό” πεδίο, επί του οποίου μετριέται το κύρος και η “τιμή” του καθενός. Τα όπλα μοιάζουν “κοινωνικά αξεσουάρ”, δείγμα δύναμης και χαρακτήρα.

Kι όμως, αυτή η καταστροφικά διαδεδομένη και εντελώς διαστρεβλωτική των πολιτισμένων προτύπων, συμπεριφορά, δεν αγγίζει τους πάντες. Λίγο πριν επιβληθεί ως στερεότυπο ο τύπος του “Κρητικού που κατέχει όπλο”, αναδεικνύονται οι άνθρωποι εκείνοι που κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, απορρίπτοντας αρρωστημένες νοοτροπίες και κοινωνικά θέσφατα.

Ο μελωδός, ποιητής και ταυτόχρονα καθόλα επιτυχημένος ΤikToker Στέφανος Ζαχαριουδάκης απαντά στην εφιαλτική μόδα των “σκληροτράχηλων” συντοπιτών  με μία μαντινάδα ράπισμα στην οπλοκατοχή. Μαντινάδα επίκαιρη, που τα σπάει στα σόσιαλ.

@zacharioudakis1 Μαντινάδες:Νίκος Δαμιανός Να απλώνεις τα χέρια σου για να κάνεις μόνο καλό #zacharioudakis #μαντιναδες #mantinades #κρητη🇬🇷🇨🇾 ♬ πρωτότυπος ήχος – Στέφανος Ζαχαριουδάκης

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Στη φυλακή οι δύο τραυματίες του ΠΑΓΝΗ για τη φονική συμπλοκή – Αρνούνται τα πάντα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο και χτύπησε στο κεφάλι

Άνοιξαν οι ουρανοί σε Χανιά και Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρες και κατολισθήσεις (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

6721706
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 – Πράσινη «απόδραση» στο 85′ με υπογραφή Τζούρισιτς

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση ερασιτεχνών, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη»

GEOTRISI251_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Την ώρα που ο ΟΗΕ καταδικάζει την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, η Ελλάδα ξεκινά γεωτρήσεις

souidia-astinomia
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: 18χρονος κατηγορείται πως προετοίμαζε τζιχαντιστική επίθεση σε φεστιβάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 21:49
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

6721706
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1 – Πράσινη «απόδραση» στο 85′ με υπογραφή Τζούρισιτς

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Κυβέρνηση ερασιτεχνών, άλλα λένε τον Σεπτέμβρη και άλλα γίνονται τον Οκτώβρη»

1 / 3