Άνοιξαν οι ουρανοί σε Χανιά και Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι, πλημμύρες και κατολισθήσεις (Photos/Video)

«Πνίγηκε» η Κρήτη από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε τόσο το νομό Ηρακλείου, όσο και ανατολικότερα τον νομό Χανίων, προκαλώντας πλημμύρες στους δρόμους, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε, δεν απορροφήθηκε από τα φρεάτια, με αποτέλεσμα να γίνουν αδιάβατοι οι δρόμοι και να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα.

Ποτάμι έγιναν οι δρόμοι στο Παλαιόκαστρο Ηρακλείου, συνέπεια της σφοδρής νεροποντής με τους κατοίκους στον δήμο Μαλεβιζίου να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του cretalive.gr.

Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι καλύφθηκαν από τα νερά. Ενδεικτικά, στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βούτες, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, τμήματα του δρόμου έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Photo: neakriti.gr

Σε βίντεο του neakriti.gr αποτυπώνονται οι εικόνες έντονης απορροής, με το νερό να κατεβαίνει με δύναμη, δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν την κίνηση των οχημάτων επικίνδυνη. Οδηγοί αναγκάζονται να μειώνουν ταχύτητα ή ακόμη και να ακινητοποιηθούν, προκειμένου να αποφύγουν υδρολίσθηση ή πιθανή εκτροπή.

Παράλληλα, αναφορές υπάρχουν και για κατολισθήσεις μικρής έκτασης σε ορεινές διαδρομές, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.



Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Πλημμύρες και σε περιοχές των Χανίων

Μεγάλος όγκος νερού έπεσε στα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε ποτάμια.

Τα στενά της Παλιάς Πόλης των Χανίων θυμίζουν Βενετία, καθώς η στάθμη του νερού βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που η διέλευση είναι αδύνατη, ενώ τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Επικίνδυνες καταστάσεις και στην Σούδα αφού τα νερά της βροχής έφτασαν στις αυλές των σπιτιών, ενώ σημειώθηκαν και υπερχειλίσεις από φρεάτια και αποχετεύσεις σε οδούς της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ

«Έγινε λάθος στο σύστημα» – Τι είπε ο σταθμάρχης στους μηχανοδηγούς για το τρένο σε λάθος γραμμή