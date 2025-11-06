Μακελειό στα Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του Καργάκη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις για το μακελειό στα Βορίζια, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός ατόμου, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με το καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 48χρονο εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συνέργειας.

Ήδη από την Κυριακή το βράδυ οι Αρχές αναζητούσαν σίγουρα ένα άτομο που πυροβολούσε από ψηλά ενώ υπήρχαν στοιχεία και για δεύτερο άτομο στο σημείο το οποίο όμως δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Στο βίντεο απεικονίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί επανειλημμένα με καλάσνικοφ και δίπλα του ένας δεύτερος άνδρας να κατοπτεύει τον χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος γαμπρός του Καργάκη που συνελήφθη χθες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού, ενώ επιμένει να αρνείται τα πάντα.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, εντούτοις προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

Ήδη από χθες αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση εκτιμούν πως η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχει σκοτωθεί από τα πυρά του.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Προθεσμία να απολογηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες αδερφοί που φέρονται να εμπλέκονται (μαζί με δύο ακόμη συγγενείς τους) στη δολοφονία του 39χρονου το περασμένο Σάββατο.

Σε βάρος των τριών αδερφών 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι παραδόθηκαν την Τρίτη, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Και οι τρεις ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ένας εκ των τριών είναι και ο ιδιοκτήτης της οικίας, όπου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός μερικές ώρες πριν το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ – ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους – καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Διαβάστε επίσης

Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Παρά τρίχα νέα Τέμπη: Τρένο κινήθηκε σε λάθος γραμμή επί περίπου 7 λεπτά

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»