06.11.2025 17:14

Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού και άλλους τρεις ανώτερους αξιωματικούς

Επεκτείνονται οι κατηγορίες σε τέσσερις ακόμη ανώτερους αξιωματικούς της ακτοφυλακής για ένα από τα πιο θανατηφόρα ατυχήματα της Μεσογείου, το ναυάγιο του 2023 στο οποίο εκατοντάδες άνθρωποι πνίγηκαν στα ανοικτά της νοτιοδυτικής πόλης της Πύλου, δήλωσαν νομικές πηγές την Πέμπτη, καθώς απόφαση του αναθεωρητικού δικαστηρίου έκανε δεκτή την προσφυγή των δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες του ναυαγίου.

Μεταξύ αυτών, ο νυν αρχηγός του Λιμενικού Τρύφωνας Κοντιζάς ο οποίος βαρύνεται με κακουργήματα. Οι τέσσερις διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων η οποία προκάλεσε θάνατο.

Το ναυάγιο του υπερφορτωμένου μεταναστευτικού σκάφους Adriana σε διεθνή ύδατα στις 14 Ιουνίου 2023 προκάλεσε σοκ σε όλη την Ευρώπη, με το ελληνικό ναυτοδικείο να εξακολουθεί να διερευνά τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό.

Οι αρχές της ακτοφυλακής έχουν επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης.

Μόνο 104 από τους 750 επιβάτες επέζησαν

Ένα σκάφος της ακτοφυλακής παρακολουθούσε το σκάφος για 15 ώρες πριν αυτό ανατραπεί και βυθιστεί. Είχε αναχωρήσει από τη Λιβύη για την Ιταλία με περίπου 750 άτομα επιβαίνοντες. Μόνο 104 από αυτούς είναι γνωστό ότι έχουν επιζήσει.

Τον Μάιο, το ναυτικό δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες σε 17 αξιωματικούς της ακτοφυλακής για κατηγορίες που κυμαίνονταν από την παρεμπόδιση της μεταφοράς έως την πρόκληση ή τη βοήθεια στην πρόκληση ναυαγίου και την έκθεση ατόμων σε θανάσιμο κίνδυνο. Ωστόσο, είχε υπάρξει απορριπτική διάταξη για τον νυν αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και άλλων αξιωματικών που εμπλέκονταν στη διαχείριση του περιστατικού, με την αιτιολογία ότι δεν είχαν κατά νόμο αρμοδιότητα στον κρίσιμο χρόνο για τη λειτουργία και δράση του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., παρά την παρουσία και εμπλοκή τους στο περιστατικό που απασχόλησε την έρευνα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιζώντες και συγγενείς θυμάτων άσκησαν έφεση ζητώντας την έναρξη ποινικής δίωξης εναντίον τεσσάρων ακόμη αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένου του νυν αρχηγού της ελληνικής ακτοφυλακής, λέγοντας ότι συμμετείχαν επίσης στον χειρισμό του περιστατικού.

Ο εισαγγελέας έκανε δεκτή την έφεσή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορουμένων σε 21. Αναμένεται να κλητευθούν από δικαστή για να απαντήσουν στις κατηγορίες, ανέφεραν οι νομικές πηγές.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους επιζώντες και τα θύματα του ναυαγίου της Πύλου, χαιρέτησαν την απόφαση και την παραπομπή της υπόθεσης σε κύρια έρευνα για κατηγορίες κακουργήματος.

