Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από το απορριμματοφόρο και χτύπησε στο κεφάλι

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται διασωληνωμένος 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα, που χτύπησε το κεφάλι του, πέφτοντας από απορριμματοφόρο.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη σήμερα Πέμπτη (11/6). Ο 47χρονους που είναι συμβασιούχος στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και χτύπησε το κεφάλι του.

Μεταφέρθηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας και από εκεί στο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

