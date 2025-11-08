Μητσοτάκης: Υποδέχτηκε Μαραθωνοδρόμους στο Μαξίμου – Οι «εξομολογήσεις» για τις υπερβάσεις τους, τα σχόλια του Πρωθυπουργού

Με μέλη της δρομικής κοινότητας, που μέσα από την άσκηση και τους αγώνες αντοχής έχουν καταφέρει να πετύχουν τον δικό τους, προσωπικό «άθλο», ξεπερνώντας προκλήσεις και δημιουργώντας θετικά πρότυπα για την κοινωνία συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενόψει του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Διάβαζα τις ξεχωριστές σας ιστορίες και τις βρήκα τόσο συγκινητικές και την καθεμία πολύ μοναδική. Και πράγματι, μόνο που διάβαζα γι’ αυτά τα οποία κάνετε πήρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ τον αθλητισμό και πολλές φορές μέσα από την άθληση έβρισκα κι εγώ τη δική μου προσωπική διέξοδο σε δυσκολίες.

Αλλά νομίζω αυτό το οποίο έχετε πετύχει ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά είναι πολύ σημαντικό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εμπειρίες και να στείλουμε ένα ευρύτερο μήνυμα για τη δύναμη όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητα που τελικά έχουμε ως άνθρωποι, με τη σωστή προσέγγιση στα πράγματα, να ξεπερνάμε και τις μεγαλύτερες δυσκολίες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης.

Οι μαραθωνοδρόμοι διηγήθηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προσωπικές τους ιστορίες, πώς ήρθαν σε επαφή με τον αθλητισμό, το όφελος που είδαν στη ζωή τους, βιώματα από αγώνες στους οποίους μετείχαν αλλά και πώς αξιοποιούν την άθληση για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

«Για εμένα το τρέξιμο είναι όπως η ζωή. Όσες ανηφόρες και αν έρχονται μαθαίνουμε να τις ανεβαίνουμε βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Γνώρισα τα όριά μου, κατάφερα να τα ξεπεράσω, με έκανε να νιώσω πολλή αυτοπεποίθηση με τον εαυτό μου, να νιώσω ξανά δυνατή», εξομολογήθηκε η ιατρός του ΕΣΥ από την Κέρκυρα Σοφία Χυτήρη, εξηγώντας πώς την ωφελεί ο αθλητισμός να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα υγείας που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, αυτοάνοσο νόσημα και καρκινοπάθεια.

«Έχει γίνει τρόπος ζωής και πραγματικά είναι για εμένα κάτι το οποίο πλέον δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Μου έδωσε τη ζωή μου πίσω, το τρέξιμο. Ο μαραθώνιος είναι σαν τη ζωή. Δηλαδή, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Έχει τη ζάχαρη και το αλάτι, που λέμε», ανέφερε ο Νίκος Παγιαυλάς, τονίζοντας πόσο άλλαξε η ζωή του όταν αποφάσισε να αντιμετωπίσει την παχυσαρκία χάνοντας 70 κιλά και σταματώντας το κάπνισμα μέσα από την άθληση. Και ήδη ο Νίκος Παγιαυλάς έχει τρέξει αρκετούς μαραθωνίους.

«Αν μπορώ να πω ότι πρεσβεύω κάτι, πρεσβεύω τη διά βίου άθληση, αυτή είναι η φιλοσοφία μου γενικότερα, και σαν προπονητής. Θεωρώ ότι η άθληση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανάγκη για όλους μας, ανεξάρτητα τι σέρνει ο καθένας. Όπως λέω, όλοι έχουμε έναν μικρό ή μεγάλο γολγοθά πίσω μας», επισήμανε ο Κώστας Χουβαρδάς, ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό από τα παιδικά του χρόνια και πλέον είναι προπονητής. «Όταν στέκομαι στη γραμμή της εκκίνησης, του Μαραθωνίου πάντα αντιμετωπίζω με σεβασμό είτε τον πρώτο είτε τον τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι ο καθένας κάνει την υπέρβασή του, ο Μαραθώνιος δεν είναι απλό πράγμα», υπογράμμισε ο Κώστας Χουβαρδάς, ο οποίος έχοντας τρέξει 7 μαραθωνίους σε 7 εβδομάδες σε χρόνο κάτω από 3 ώρες έχει το δικό του ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Μαραθώνιο της Αθήνας «μια γιορτή, μια ευκαιρία να προβάλουμε τη χώρα, να φέρουμε κόσμο. Για εμένα το μεγαλύτερο είναι η χαρά ότι θα λες κάποτε ότι “πήγα και έτρεξα το Μαραθώνιο της Αθήνας”, να το ξανακάνεις. Άρα, αυτό νομίζω ότι για όσους το κάνουν είναι αναντικατάστατη εμπειρία», προσέθεσε, και απευθυνόμενος στους δρομείς επισήμανε:

«Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτές τις ωραίες προσωπικές ιστορίες, γιατί ο καθένας και η καθεμιά τρέχει ή αθλείται για τον δικό του λόγο. Και αν μπορέσει κανείς να συνδυάσει αυτή την άθληση με σημαντικές στιγμές στη ζωή του, όπως το κάνατε, λέγοντας ότι “όχι, δεν θα το βάλω κάτω, δεν θα με κρατήσει αυτό το πράγμα πίσω”. Το εύκολο είναι να παραδοθείς στο πρόβλημα ή να ζεις στη σκιά των φόβων σου. Είναι βολικό. Αλλά το να τους κοιτάξεις κατάματα και να πεις “όχι, εγώ θα το δοκιμάσω και όπου με πάει, όπου μπορέσω”, είναι πολύ ωραίες ιστορίες αυτές.

Και επειδή ζούμε γενικά σε μια κοινωνία και σε μια εποχή όπου ο κυνισμός περισσεύει, δυστυχώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αθλητισμός μάς βγάζει κατά κανόνα τα καλύτερα συναισθήματά μας. Πολλές φορές η τεχνολογία είναι πάρα πολύ χρήσιμη αλλά μερικές φορές αισθάνομαι ότι η εμπλοκή μας με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος μάλλον βγάζει τα χειρότερα αισθήματά μας ή τουλάχιστον αυτά φαίνονται να επιβραβεύονται από τους αλγόριθμους του διαδικτύου. Όχι οι θετικές ιστορίες.

Άρα, νομίζω ότι γενικά σε μια κοινωνία -δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα- όπου ο κυνισμός, η μισαλλοδοξία, η “γκριζίλα” περισσεύει, το να έχουμε θετικές ιστορίες, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Οπότε εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα».

